Технический анализ-2019: как прошел первый сезон Alfa Romeo после возвращения в Ф1

Кроме имени, год назад команда заменила и своего главного пилота: место ушедшего в Ferrari Шарля Леклера занял проследовавший в обратном направлении Кими Райкконен. Финн доказал, что по-прежнему хорош, заработав очки в четырех первых Гран При сезона.

В дальнейшем о регулярно финишировал в десятке, а летом это же стало получаться и у Антонио Джовинацци. Команда потеряла много очков из-за дисквалификации в Хоккенхайме, но все равно смотрелась очень неплохо в Кубке конструкторов.

Однако во второй части чемпионата такая картина изменилась, и гонщикам Alfa Romeo было все сложнее бороться с соперниками по середине пелотона. Так что можно говорить о том, что доработка машины стала в 2019-м ее слабой стороной.

Рассмотрим, как (не слишком значительно) менялась по ходу чемпионата красно-белая С38: