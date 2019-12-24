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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ-2019: как прошел первый сезон Alfa Romeo после возвращения в Ф1

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Технический анализ-2019: как прошел первый сезон Alfa Romeo после возвращения в Ф1
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
24 дек. 2019 г., 14:20

Сохранив базу в Хинвиле, ключевых сотрудников и ливрею машин, швейцарская команда год назад сменила имя. Если в 2018-м она выступала как Sauber, то с 2019-го стала Alfa Romeo. Джорджо Пиола изучил, что интересного придумали конструкторы «нового старого» коллектива.

Кроме имени, год назад команда заменила и своего главного пилота: место ушедшего в Ferrari Шарля Леклера занял проследовавший в обратном направлении Кими Райкконен. Финн доказал, что по-прежнему хорош, заработав очки в четырех первых Гран При сезона. 

В дальнейшем о регулярно финишировал в десятке, а летом это же стало получаться и у Антонио Джовинацци. Команда потеряла много очков из-за дисквалификации в Хоккенхайме, но все равно смотрелась очень неплохо в Кубке конструкторов. 

Однако во второй части чемпионата такая картина изменилась, и гонщикам Alfa Romeo было все сложнее бороться с соперниками по середине пелотона. Так что можно говорить о том, что доработка машины стала в 2019-м ее слабой стороной. 

Рассмотрим, как (не слишком значительно) менялась по ходу чемпионата красно-белая С38:

Слайдер
Список

Детали переднего крыла Alfa Romeo C38

Детали переднего крыла Alfa Romeo C38
1/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Уже на презентации стало понятно, что машина получилась незаурядной. Конструкторы избрали весьма агрессивный подход, предпочтя «разгруженное» решение переднего крыла. В этом подходе, ставку на который также сделала Ferrari, прижимной силы меньше, но картина распределения потоков лучше.

Носовой обтекатель Alfa Romeo C38

Носовой обтекатель Alfa Romeo C38
2/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Позже Alfa добавила набор вертикальных элементов в районе выходного отверстия S-воздуховода на носовом обтекателе. Как правило, в этом месте конструкторы используют единственную Г-образную деталь.

Заднее крыло Alfa Romeo C38

Заднее крыло Alfa Romeo C38
3/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Заднее крыло Alfa отличают загнутые внутрь уголки торцевых пластин (показаны стрелками). Это возможность обеспечить нужный градиент давления, который прежде создавали прорези-«лувры», попавшие под запрет.

Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C38

Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C38
4/7

Фотограф: Джорджо Пиола

С британского Гран При Alfa Romeo переключилась на новый вариант переднего крыла с «бивнями», популярными в пелотоне. Одновременно изменились горизонтальные элементы с внешней стороны торцевых пластин крыла,

Детали переднего крыла Alfa Romeo C38

Детали переднего крыла Alfa Romeo C38
5/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В Хоккенхайме идея получила развитие. Вертикальный бортик, расположенный в самом низу всей этой конструкции, стал длиннее, доходя до передней кромки крыла. Это дало возможность иначе генерировать завихрение, позволяющее гасить турбулентность.

Переднее крыло Alfa Romeo C38

Переднее крыло Alfa Romeo C38
6/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Во второй половине сезона «бивни» получили дополнительную модернизацию. В их задней части появились две продольных прорези, позволяющие потокам перетекать вниз для повышения аэродинамической эффективности (прежняя версия показана во врезке).

Переднее крыло Alfa Romeo C38

Переднее крыло Alfa Romeo C38
7/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В Бразилии команда отказалась о концепции с объединенными дальними закрылками главного каскада, разделив их на две отдельные детали. Разумеется, это было сделано в рамках сбора данных для подготовки к следующему сезону.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Джорджо Пиола

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