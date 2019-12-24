Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: как прошел первый сезон Alfa Romeo после возвращения в Ф1
Сохранив базу в Хинвиле, ключевых сотрудников и ливрею машин, швейцарская команда год назад сменила имя. Если в 2018-м она выступала как Sauber, то с 2019-го стала Alfa Romeo. Джорджо Пиола изучил, что интересного придумали конструкторы «нового старого» коллектива.
Кроме имени, год назад команда заменила и своего главного пилота: место ушедшего в Ferrari Шарля Леклера занял проследовавший в обратном направлении Кими Райкконен. Финн доказал, что по-прежнему хорош, заработав очки в четырех первых Гран При сезона.
В дальнейшем о регулярно финишировал в десятке, а летом это же стало получаться и у Антонио Джовинацци. Команда потеряла много очков из-за дисквалификации в Хоккенхайме, но все равно смотрелась очень неплохо в Кубке конструкторов.
Однако во второй части чемпионата такая картина изменилась, и гонщикам Alfa Romeo было все сложнее бороться с соперниками по середине пелотона. Так что можно говорить о том, что доработка машины стала в 2019-м ее слабой стороной.
Рассмотрим, как (не слишком значительно) менялась по ходу чемпионата красно-белая С38:
Детали переднего крыла Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
Уже на презентации стало понятно, что машина получилась незаурядной. Конструкторы избрали весьма агрессивный подход, предпочтя «разгруженное» решение переднего крыла. В этом подходе, ставку на который также сделала Ferrari, прижимной силы меньше, но картина распределения потоков лучше.
Носовой обтекатель Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
Позже Alfa добавила набор вертикальных элементов в районе выходного отверстия S-воздуховода на носовом обтекателе. Как правило, в этом месте конструкторы используют единственную Г-образную деталь.
Заднее крыло Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее крыло Alfa отличают загнутые внутрь уголки торцевых пластин (показаны стрелками). Это возможность обеспечить нужный градиент давления, который прежде создавали прорези-«лувры», попавшие под запрет.
Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
С британского Гран При Alfa Romeo переключилась на новый вариант переднего крыла с «бивнями», популярными в пелотоне. Одновременно изменились горизонтальные элементы с внешней стороны торцевых пластин крыла,
Детали переднего крыла Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
В Хоккенхайме идея получила развитие. Вертикальный бортик, расположенный в самом низу всей этой конструкции, стал длиннее, доходя до передней кромки крыла. Это дало возможность иначе генерировать завихрение, позволяющее гасить турбулентность.
Переднее крыло Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
Во второй половине сезона «бивни» получили дополнительную модернизацию. В их задней части появились две продольных прорези, позволяющие потокам перетекать вниз для повышения аэродинамической эффективности (прежняя версия показана во врезке).
Переднее крыло Alfa Romeo C38
Фотограф: Джорджо Пиола
В Бразилии команда отказалась о концепции с объединенными дальними закрылками главного каскада, разделив их на две отдельные детали. Разумеется, это было сделано в рамках сбора данных для подготовки к следующему сезону.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: как прошел первый сезон Alfa Romeo после возвращения в Ф1
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