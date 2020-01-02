Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: как Mercedes сокрушила соперников
Завершая цикл публикаций об эволюции машин Ф1 в сезоне-2019, Джорджо Пиола рассказывает о самом интересном – работе чемпионов мира из Mercedes.
Шестой год турбоэры завершился с тем же результатом, что и пять предыдущих – оба чемпионских трофея отправились в зал славы на базе в Брэкли. При этом, в отличие от двух предыдущих сезонов, сомнений в таком исходе не было уже после первых гонок.
Машина изначально получилась очень удачной, позволив добиться дублей в пяти первых Гран При. В итоге Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом одержали 15 побед и десять раз стартовали с поула, оставив всех соперников далеко позади.
Давайте изучим, как W10 менялась по ходу чемпионата, позволяя команде сохранять преимущество над соперниками:
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
На зимних тестах Mercedes удивила многих необычным решением переднего крыла. Традиционно их торцевые пластины изгибают наружу, чтобы оставить больше места для потоков, обтекающих колесо снаружи. На W10 пластина была изогнута внутрь.
Передняя подвеска Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
В передней подвеске конструкторы Mercedes использовали не только поднятую точку крепления верхнего треугольного рычага, но и вынесенный в сторону узел соединения диагональной тяги со ступицей (показан верхней стрелкой). Такая геометрия позволила снизить нагрузку на шины. Кроме того, регламент ограничил размеры аэродинамических элементов в этой области, но на W10 все равно сохранились небольшие крылышки (показаны нижней стрелкой)
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Уже на второй неделе тестов переднее крыло стало более традиционным. Кроме изгиба торцевой пластины, Mercedes слегка изменила форму главной плоскости и горизонтального элемента с внешней стороны, чтобы точнее направлять потоки.
Варианты отверстий охлаждения Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Эффективность охлаждения напрямую связана с надежностью силовой установки, но слишком увлекаться ей тоже опасно из-за снижения аэродинамической эффективности. В Мельбурне Mercedes использовала максимально консервативный подход с большими отверстиями в районе точек крепления Halo (слева), тогда как в более жарком Бахрейне отказалась от них, сохранив при этом вентиляционную панель сбоку от кокпита (справа).
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
К Шанхаю команда подготовила очередные обновления переднего крыла, однако оказалась нарушителем правил: дальний кончик закрылка выступал за новую S-образную заднюю кромку торцевой пластины…
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
…в результате механикам пришлось на месте подрезать элемент, чтобы машины допустили к участию в Гран При.
Детали задней части Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Mercedes и прежде активно экспериментировала с зубчатыми кромками – и на Гран При Азербайджана можно было вновь отыскать это решение на главной плоскости заднего крыла W10. Создавая множественные мини-вихри, такая кромка позволяет влиять на прижимную силу и лобовое сопротивление.
Детали передней подвески Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
На этой иллюстрации можно рассмотреть подробности конструкции передней подвески W10. Вынесенная в сторону точка крепления диагонального рычага меняет поведение машины в поворотах, позитивно сказываясь на аэродинамической эффективности и позволяя беречь резину.
Заднее крыло Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
К домашней гонке в Хоккенхайме Mercedes подготовила большой пакет новинок. Главной из них стало заднее крыло, которое отличается от прежнего ступенчатой формой верхнего заднего угла торцевых пластин и многочисленными диагональными бортиками на них.
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Одновременно горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла был дополнен небольшой концевой кромкой.
Детали передней подвески Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Mercedes традиционно считается лидером в области конструктивных решений передней подвески. Но в 2021-м году Формулу 1 ждет переход на новый регламент и существенное упрощение этого узла, потому в команде уже сейчас решили отказаться от гидравлического горизонтального элемента в пользу механического аналога. В данном случае это тарельчатые пружины, традиционно используемые Red Bull.
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Дефлектор Mercedes AMG W10 (ранняя версия)
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлекторов стала особенно важной после обновления правил в 2017 году. Считается, что здесь можно отыграть минимум секунду на круге. С течением времени конструкторские решения становятся все более сложными и проработанными…
Дефлектор Mercedes AMG W10 (поздняя версия)
Фотограф: Джорджо Пиола
…а эволюция в этой области машины не останавливается. На «Сузуку» Mercedes привезла новые доработки, затронувшие место сопряжения дефлектора с конфигуратором потоков у угла понтона. Изменения оказались весьма существенными.
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Передние тормоза Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Чтобы повысить аэродинамическую эффективность, конструкторы добавили на «барабан» передних тормозов ряд диагональных бортиков, которые выступают генераторами вихря. Новинка, дебютировавшая в Японии, изменила протекание потоков к внешней стороне колесного диска.
Задняя подвеска Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
В Мексике, где из-за температуры и разреженного воздуха Формула 1 выступает в особых условиях, Mercedes увеличила отверстия для выхода охлаждающего воздуха в задней части понтонов.
Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Как вообще получается, что у одной команды машина быстрее, чем у другой? Все дело в умении инженеров внимательно читать регламент. Задняя подвеска W10, где не нарушающие правил элементы приносят выгоду в аэродинамике, точно перенаправляя потоки воздуха в нужном направлении, служит отличным тому примером.
Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Трапецевидный вырез в верхней части «барабана» позволяет потоку проходить вдоль колесного диска, отводя тепло и тем самым давай возможность лучше контролировать температуру резины.
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
На финал сезона Mercedes привезла экспериментальное переднее крыло. Оно исполнено в «ненагруженной» концепции, которая в 2019-м сильно помешала Ferrari. Чемпионы мира использовали прямо противоположный подход, однако им было важно понять, как ведет себя такой элемент, с прицелом на будущее. Поскольку оба титула уже были выиграны, ничто не мешало посвятить этому вопросу часть времени тренировок в Абу-Даби.
Все материалы рубрики «Технический анализ-2019»:
- Технический анализ-2019: запоздалые успехи, которые не помогли Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: как Mercedes сокрушила соперников
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