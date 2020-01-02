Технический анализ-2019: как Mercedes сокрушила соперников

Шестой год турбоэры завершился с тем же результатом, что и пять предыдущих – оба чемпионских трофея отправились в зал славы на базе в Брэкли. При этом, в отличие от двух предыдущих сезонов, сомнений в таком исходе не было уже после первых гонок.

Машина изначально получилась очень удачной, позволив добиться дублей в пяти первых Гран При. В итоге Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом одержали 15 побед и десять раз стартовали с поула, оставив всех соперников далеко позади.

Давайте изучим, как W10 менялась по ходу чемпионата, позволяя команде сохранять преимущество над соперниками: