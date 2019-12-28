Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
298 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
319 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
333 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Поделились
Комментарии
Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
28 дек. 2019 г., 15:40

Если сравнивать форму участников чемпионата в 2018 и 2019 годах, то никому не удалось настолько продвинуться вперед, как McLaren. Джорджо Пиола изучил, как менялась машина из Уокинга по ходу сезона.

Оставив позади беспросветный период сотрудничества с Honda и обновив кадры, McLaren решительно нацелилась вернуться в группу лидеров. Итогом прошедшего чемпионата стали четвертая позиция в Кубке конструкторов (и победа в «Формуле-1,5»), а также первый с 2014 года подиум. Пусть даже Карлос Сайнс и не участвовал в церемонии награждения на «Интерлагосе», его шестая позиция по итогам чемпионата стала совершенно заслуженной.  

Новичок Ландо Норрис тоже, мягко говоря, не разочаровал. А руководитель команды Андреас Зайдль с техническим директором Джеймсом Ки смогли выбрать верное направление работы, что дало возможность прогрессировать по ходу чемпионата. Давайте рассмотрим, как менялась машина MCL34 во время сезона: 

Слайдер
Список

Область дефлекторов McLaren MCL34

Область дефлекторов McLaren MCL34
1/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Уже в Бахрейне дефлекторы получили серьезные доработки. Горизонтальный элемент снизу был подрезан (показан красной стрелкой, пунктир – прежняя форма детали), рядом появились вертикальные детали (показаны белой стрелкой). а сплиттер получил расширение в стороны (показано синей стрелкой).

Верхний воздухозаборник McLaren MCL34

Верхний воздухозаборник McLaren MCL34
2/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Чтобы дорабатывать шасси, команде важно было собирать как можно больше данных о его работе. Потому в пятничных тренировках на MCL34 часто можно было увидеть инфракрасные камеры – они отслеживают состояние шин и позволяют использовать их эффективнее.

Варианты переднего крыла McLaren MCL34

Варианты переднего крыла McLaren MCL34
3/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В Барселоне у McLaren появилось новое переднее крыло (сверху). Стоит отметить, что оно не так сильно отличалось от старого, что говорит о верности изначально выбранной концепции. У новинки иная форма главной плоскости, она опускается вниз к торцевой пластине. Соответствующим образом изменились и остальные закрылки. Это изменило баланс в сторону снижения уровня прижимной силы и более активного направления потоков в обход переднего колеса. Также можно заметить небольшие отличия в форме горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины и иное расположение камеры в обтекаемом корпусе.

Аэродинамическая краска на McLaren MCL34

Аэродинамическая краска на McLaren MCL34
4/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Одновременно команда использовала и другие инструменты повышения эффективности, в том числе недорогую, но весьма полезную аэродинамическую краску. Этот кадр, сделанный по ходу пятничных заездов Гран При Испании, наглядно показывает картину распределения воздушных потоков в передней части шасси.

Область дефлекторов McLaren MCL34

Область дефлекторов McLaren MCL34
5/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Очередное изменение дефлекторов было готово к Сильверстоуну. На этот раз главное внимание конструкторы уделили контролю за потоками с внешней стороны, где происходит сопряжение с днищем и конфигуратором потоков.

Передняя подвеска McLaren MCL34

Передняя подвеска McLaren MCL34
6/7

Фотограф: Джорджо Пиола

После того, как Pirelli изменила шины по сравнению с предыдущим сезоном, оптимальным образом использовать их удалось не всем. В числе лучших тут оказались Mercedes – и McLaren. Ключевую роль сыграла конструкция передней подвески. McLaren в начале чемпионата опробовала несколько идей, призванных отыскать верное решение. В их числе было изменение точки крепление диагонального рычага к ступице для коррекции кинематики.

Передняя подвеска McLaren MCL34

Передняя подвеска McLaren MCL34
7/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Осенью в Сочи конструкторы экспериментировали с точкой крепления верхнего треугольного рычага, приподняв ее относительно прежней версии. Это явно была уже работа с прицелом на 2020 год.

Читайте также:

Следующая новость
Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году

Предыдущая новость

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джорджо Пиола

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

2
Формула 1

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

3
Формула 1

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году

4
Формула 1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

39мин
5
Формула 1

«Мы хотя бы боролись до конца». Ди Монтедзмоло оценил выступления Ferrari

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
F1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году
F1

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
F1

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить
F1

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

Хэмилтон: Я до сих пор перечитываю сообщения Лауды и чувствую боль
F1

Хэмилтон: Я до сих пор перечитываю сообщения Лауды и чувствую боль

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.