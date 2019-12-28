Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Оставив позади беспросветный период сотрудничества с Honda и обновив кадры, McLaren решительно нацелилась вернуться в группу лидеров. Итогом прошедшего чемпионата стали четвертая позиция в Кубке конструкторов (и победа в «Формуле-1,5»), а также первый с 2014 года подиум. Пусть даже Карлос Сайнс и не участвовал в церемонии награждения на «Интерлагосе», его шестая позиция по итогам чемпионата стала совершенно заслуженной.

Новичок Ландо Норрис тоже, мягко говоря, не разочаровал. А руководитель команды Андреас Зайдль с техническим директором Джеймсом Ки смогли выбрать верное направление работы, что дало возможность прогрессировать по ходу чемпионата. Давайте рассмотрим, как менялась машина MCL34 во время сезона: