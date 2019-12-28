Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
Если сравнивать форму участников чемпионата в 2018 и 2019 годах, то никому не удалось настолько продвинуться вперед, как McLaren. Джорджо Пиола изучил, как менялась машина из Уокинга по ходу сезона.
Оставив позади беспросветный период сотрудничества с Honda и обновив кадры, McLaren решительно нацелилась вернуться в группу лидеров. Итогом прошедшего чемпионата стали четвертая позиция в Кубке конструкторов (и победа в «Формуле-1,5»), а также первый с 2014 года подиум. Пусть даже Карлос Сайнс и не участвовал в церемонии награждения на «Интерлагосе», его шестая позиция по итогам чемпионата стала совершенно заслуженной.
Новичок Ландо Норрис тоже, мягко говоря, не разочаровал. А руководитель команды Андреас Зайдль с техническим директором Джеймсом Ки смогли выбрать верное направление работы, что дало возможность прогрессировать по ходу чемпионата. Давайте рассмотрим, как менялась машина MCL34 во время сезона:
Область дефлекторов McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
Уже в Бахрейне дефлекторы получили серьезные доработки. Горизонтальный элемент снизу был подрезан (показан красной стрелкой, пунктир – прежняя форма детали), рядом появились вертикальные детали (показаны белой стрелкой). а сплиттер получил расширение в стороны (показано синей стрелкой).
Верхний воздухозаборник McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
Чтобы дорабатывать шасси, команде важно было собирать как можно больше данных о его работе. Потому в пятничных тренировках на MCL34 часто можно было увидеть инфракрасные камеры – они отслеживают состояние шин и позволяют использовать их эффективнее.
Варианты переднего крыла McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
В Барселоне у McLaren появилось новое переднее крыло (сверху). Стоит отметить, что оно не так сильно отличалось от старого, что говорит о верности изначально выбранной концепции. У новинки иная форма главной плоскости, она опускается вниз к торцевой пластине. Соответствующим образом изменились и остальные закрылки. Это изменило баланс в сторону снижения уровня прижимной силы и более активного направления потоков в обход переднего колеса. Также можно заметить небольшие отличия в форме горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины и иное расположение камеры в обтекаемом корпусе.
Аэродинамическая краска на McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
Одновременно команда использовала и другие инструменты повышения эффективности, в том числе недорогую, но весьма полезную аэродинамическую краску. Этот кадр, сделанный по ходу пятничных заездов Гран При Испании, наглядно показывает картину распределения воздушных потоков в передней части шасси.
Область дефлекторов McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
Очередное изменение дефлекторов было готово к Сильверстоуну. На этот раз главное внимание конструкторы уделили контролю за потоками с внешней стороны, где происходит сопряжение с днищем и конфигуратором потоков.
Передняя подвеска McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
После того, как Pirelli изменила шины по сравнению с предыдущим сезоном, оптимальным образом использовать их удалось не всем. В числе лучших тут оказались Mercedes – и McLaren. Ключевую роль сыграла конструкция передней подвески. McLaren в начале чемпионата опробовала несколько идей, призванных отыскать верное решение. В их числе было изменение точки крепление диагонального рычага к ступице для коррекции кинематики.
Передняя подвеска McLaren MCL34
Фотограф: Джорджо Пиола
Осенью в Сочи конструкторы экспериментировали с точкой крепления верхнего треугольного рычага, приподняв ее относительно прежней версии. Это явно была уже работа с прицелом на 2020 год.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
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