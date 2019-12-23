Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной

После трех весьма достойных сезонов и пятого места в 2018-м от американцев ждали многого. Но в реальности, как нередко бывает, все вышло совсем иначе. За пределами трасс главным событием стал скандальный развод с производителем энергетических напитков Rich Energy, а на самих Гран При серьезные проблемы с машиной вынудили команду на время возвращаться к ранней спецификации шасси и использовать две разные конфигурации для двух пилотов.

Закончилось все тем, что на финале сезона Ромену Грожану поставили то самое днище, которое было у него еще на зимних тестах. Глава команды Гюнтер Штайнер невесело резюмировал: «Для меня 2019 года словно и не было, мы можем просто выкинуть из памяти все, что происходило».

Вот как Haas пыталась найти взаимопонимание со своей капризной машиной: