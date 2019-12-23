Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной
В очередной истории, посвященной модернизации машины по ходу чемпионата, наш эксперт Джорджо Пиола Join us as we delve into Giorgio Piola’s 2019 archive and bring you insight into the relentless development undertaken by the teams throughout a season in the pursuit of more performance. In today’s gallery we will focus on… Haas.
После трех весьма достойных сезонов и пятого места в 2018-м от американцев ждали многого. Но в реальности, как нередко бывает, все вышло совсем иначе. За пределами трасс главным событием стал скандальный развод с производителем энергетических напитков Rich Energy, а на самих Гран При серьезные проблемы с машиной вынудили команду на время возвращаться к ранней спецификации шасси и использовать две разные конфигурации для двух пилотов.
Закончилось все тем, что на финале сезона Ромену Грожану поставили то самое днище, которое было у него еще на зимних тестах. Глава команды Гюнтер Штайнер невесело резюмировал: «Для меня 2019 года словно и не было, мы можем просто выкинуть из памяти все, что происходило».
Вот как Haas пыталась найти взаимопонимание со своей капризной машиной:
Передние тормоза Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
В 2019-м Haas продолжила техническую кооперацию с Ferrari. В частности, она коснулась «барабанов» передних колес – углепластиковых кожухов, скрывающих тормозные механизмы. Их форма призвана стимулировать протекание потоков воздуха к внешней стороне колес. Прежде эту задачу решали «продувные» оси, попавшие под запрет прошлой зимой. Потоки, попадающие в воздухозаборник, проходят через колесо насквозь и гасят турбулентность с его внешней стороны.
Область дефлектора Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Этот кадр, сделанный в Баку, позволяет оценить степень проработки деталей в области дефлектора и у переднего края понтона. Сравнение с Ferrari вновь позволяет отыскать немало общего, однако Haas нельзя назвать точной копией алой машины.
Поворотные лопасти Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Под влиянием Mercedes большая часть машин в пелотоне Ф1 обзавелась «бивнями» в районе рычагов передней подвески. В Haas придерживались традиционного решения с вертикальными поворотными лопастями. На Гран При Испании к ним добавились четыре треугольных элемента (показаны стрелкой).
Т-крыло Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
В Монако Haas использовала Т-крыло с двумя плоскостями. нижняя из которых имела продольную прорезь. Между пилонами заднего крыла можно рассмотреть горизонтальную перемычку – это попытка добавить крылу немного аэродинамической эффективности.
Область дефлекторов Haas VF-19, машина Кевина Магнуссена
Фотограф: Джорджо Пиола
Столкнувшись с трудностями в первых гонках, команда разделила конфигурации своих шасси. Новинки стали устанавливать только на машину Кевина Магнуссена. В Хоккенхайме датчанин получил обновленные дефлекторы, особенностью которого стали популярные в пелотоне горизонтальные элементы в средней части.
Область дефлекторов Haas VF-19, машина Кевина Магнуссена
Фотограф: Джорджо Пиола
Новые детали крупным планом с иного ракурса. Прорези нужны для того, чтобы уложиться в требования регламента – они повторяют аналогичные вырезы в нижнем элементе.
Заднее крыло Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Свежей идеей Haas стали S-образные прорези в переходной области торцевых пластин заднего крыла. Обычно здесь используется более простая геометрия.
Заднее крыло Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Для сравнения – вот как выглядело крыло VF-19 до этого обновления.
Варианты переднего крыла Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
В преддверии сезона-2020 команда посвятила финальные Гран При экспериментам. Переднее крыло с меньшим уровнем прижимной силы (внизу) стало попыткой проанализировать подход, который весь год использовали Ferrari и Alfa Romeo.
Сравнение деталей переднего крыла Haas VF-19 и Ferrari SF90
Фотограф: Джорджо Пиола
Одновременно, чтобы открыть больше свободного пространства для воздуха, была изменена торцевая пластина крыла. Параллели с Ferrari вновь очевидны.
И да, мы знаем, что Гран При Франции проходит не на «Маньи-Куре». Даже такие гении, как Джорджо Пиола, могут допускать промахи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной
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