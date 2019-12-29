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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ-2019: что позволило Red Bull ехать быстро с мотором Honda

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Технический анализ-2019: что позволило Red Bull ехать быстро с мотором Honda
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
29 дек. 2019 г., 15:04

Разобрав главные технические решения команд из второй части пелотона, Джорджо Пиола добрался до тройки лидеров, которую открывает Red Bull RB15.

После того опыта, который был у Honda за три сезона с McLaren, только ленивый не предсказывал резкий спад Red Bull. И действительно – до четырех побед 2018-го «Быкам» добраться не удалось. Но Макс Ферстаппен выиграл три гонки и стал третьим по итогам сезона. Подобного едва ли можно было ожидать даже по самым смелым предсезонным прогнозам.  

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Ключом к таким достижениям стала работа команды во взаимной гармонии с мотористом. О том, что это возможно, в Red Bull поняли еще в 2018-м, когда японские силовые установки стояли на Toro Rosso. И хотя казалось, что Honda остается синонимом проблем, полученные тогда данные позволили конструкторам Red Bull построить подходящую машину, которую затем удалось сделать еще лучше по ходу сезона. 

Вот как шел этот процесс:

Слайдер
Список

Область дефлекторов Red Bull RB15

Область дефлекторов Red Bull RB15
1/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull взялась за доработки практически с первых Гран При. Уже к середине весны изменения коснулись элементов дефлектора: в одной вертикальной детали (показана левой стрелкой) появилась прорезь, другая (показана правой стрелкой), прежде доходившая до днища, была укорочена, чтобы оставить больше места для воздушных потоков.

Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB15, Гран При Китая

Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB15, Гран При Китая
2/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В 2019-м команды разделились во взглядах на концепцию переднего крыла. В Милтон-Кинсе сделали ставку на прижимную силу: как хорошо видно на нашей иллюстрации, даже самые дальние закрылки каскада доходят до торцевой пластины, не оставляя места для прохода воздуха. Этот же подход использовала Mercedes.

Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB15

Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB15
3/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В Монако команда отказалась от «дырявого носа», который использовала долгое время. Это позволило сделать элемент чуть легче (прежний требовал дополнительного усиления для соблюдения норм правил), что позитивно сказалось на управляемости в медленных поворотах, но изменило картину распределения воздушных потоков.

Носовой обтекатель Red Bull RB15

Носовой обтекатель Red Bull RB15
4/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В Red Bull всегда умели подмечать полезные находки соперников. В Канаде на RB15 появились небольшие крылышки на панели, находящейся в месте соединения шасси с носовым обтекателем. Что-то похожее есть и на многих других машинах, но это элементы довольно простой формы. Спиралевидные открылки Red Bull позволяют точнее контролировать воздушные потоки.

Зеркало заднего вида Red Bull RB15

Зеркало заднего вида Red Bull RB15
5/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Еще одной областью, в которой активно работали все конструкторы, стали крепления зеркал заднего вида. Несмотря на все усилия FIA, конструкторы продолжают искать и находить здесь аэродинамическую выгоду, как показывает и пример Red Bull.

Переднее крыло Red Bull RB15, Гран При Австрии

Переднее крыло Red Bull RB15, Гран При Австрии
6/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В Шпильберге на RB15 чуть подрезали верхнюю кромку дальнего закрылка, чтобы его угол не возвышался над торцевой пластиной, а формирующийся здесь вихрь был не столь интенсивным.

Элементы днища Red Bull RB15

Элементы днища Red Bull RB15
7/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Летом доработки коснулись днища RB15. Чуть скорректировав форму его кромки, команда также добавила четыре вертикальных «плавничка», которые перенаправляли потоки в сторону проходящей рядом прорези – а в конечном счете под днище.

Вентиляционное отверстие Red Bull RB15

Вентиляционное отверстие Red Bull RB15
8/15

Фотограф: Джорджо Пиола

У команд Ф1 всегда есть возможность сделать охлаждение более эффективным – но тогда пострадает аэродинамика. Классическим примером тут служит отверстие для отвода горячего воздуха в верхней части капота двигателя. В Red Bull подготовили свой вариант на случай проблем у Honda – и несколько раз ставили его на машину в тренировках. Но изначально заложенные в конструкцию шасси требования к охлаждению силовой установки позволили справиться и без этого решения – в гонках оно не использовалось.

Варианты заднего крыла Red Bull RB15

Варианты заднего крыла Red Bull RB15
9/15

Фотограф: Джорджо Пиола

На быстрых трассах в Спа и Монце команда использовала облегченную аэродинамическую конфигурацию. Особенно агрессивным был пакет для Гран При Италии (во врезке): видно, что плоскости заднего крыла установлены практически с нулевым углом атаки.

Область дефлекторов Red Bull RB15, Гран При России

Область дефлекторов Red Bull RB15, Гран При России
10/15

Фотограф: Джорджо Пиола

К гонке в Сочи Red Bull чуть изменила дефлекторы, сделав кромку переднего элемента (показана стрелкой) изогнутой.

Передняя подвеска Red Bull RB15

Передняя подвеска Red Bull RB15
11/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Команда из Милтон-Кинса традиционно использовала в конструкции горизонтального «антикивкового» элемента передней подвески тарельчатые пружины. В предыдущем сезоне она на время отказалась от этого решения, но в 2019-м вернулась к нему.

Кузовные панели Red Bull Racing RB15

Кузовные панели Red Bull Racing RB15
12/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Для Гран При Мексики, где жара сочетается с разреженным воздухом среднегорья, важно было повысить эффективность охлаждения. На RB15 были увеличены отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов. Также обратите внимание на Т-крыло простой формы, призванное добавить прижимной силы.

Носовой обтекатель Red Bull RB15

Носовой обтекатель Red Bull RB15
13/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В концовке сезона Red Bull стала использовать узкое выходной отверстие S-воздуховода. Скорее всего, такой шаг был сделан для того, чтобы меньше влиять на потоки, протекающие мимо небольших открылков по соседству.

Детали переднего крыла Red Bull RB15

Детали переднего крыла Red Bull RB15
14/15

Фотограф: Джорджо Пиола

В отличие от многих других элементов машины, переднее крыло RB15 претерпело по ходу сезона лишь незначительные измения…

Детали переднего крыла Red Bull RB15

Детали переднего крыла Red Bull RB15
15/15

Фотограф: Джорджо Пиола

…однако в тренировках последних Гран При появилась радикально отличающаяся версия. Изменения коснулись формы главной плоскости и геометрии каскада, который теперь открывал свободное пространство для воздуха у торцевой пластины. Эти эксперименты позволили Red Bull получить важные данные при подготовке к сезону-2020.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джорджо Пиола

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