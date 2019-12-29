Технический анализ-2019: что позволило Red Bull ехать быстро с мотором Honda

После того опыта, который был у Honda за три сезона с McLaren, только ленивый не предсказывал резкий спад Red Bull. И действительно – до четырех побед 2018-го «Быкам» добраться не удалось. Но Макс Ферстаппен выиграл три гонки и стал третьим по итогам сезона. Подобного едва ли можно было ожидать даже по самым смелым предсезонным прогнозам.

Ключом к таким достижениям стала работа команды во взаимной гармонии с мотористом. О том, что это возможно, в Red Bull поняли еще в 2018-м, когда японские силовые установки стояли на Toro Rosso. И хотя казалось, что Honda остается синонимом проблем, полученные тогда данные позволили конструкторам Red Bull построить подходящую машину, которую затем удалось сделать еще лучше по ходу сезона.

Вот как шел этот процесс: