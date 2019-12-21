Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее
Наш эксперт Джорджо Пиола проанализировал главные тенденции прошедшего сезона Ф1 – и готов предложить читателям Motorsport.com рассказ о том, как каждая команда улучшала свою машину по ходу чемпионата. Этот цикл мы начнем с Williams.
Шасси FW42 дебютировало самым последним – создание машины затянулось, что вынудило команду пропустить первую неделю зимних тестов.
Когда в итоге Williams все же приступила к работе на трассе, некоторые конструкторские решения вызвали откровенное удивление. Довольно спорными оказались решения в передней подвеске, FIA потребовала переделать зеркала заднего вида…
После такого начала сложно было рассчитывать на особенно успешное продолжение. Вот как события развивались дальше:
Сравнение вариантов передней подвески Williams FW42
Фотограф: Джорджо Пиола
Когда с FW42 в торжественной обстановке сдернули покрывало, многие обратили внимание на дополнительный элемент в передней подвеске, расположенный у задней ветви нижнего треугольника (показан нижней стрелкой во врезке). Правила четко оговаривают количество деталей в этой области, и хотя команда настаивала на легальности своего решения, FIA обязала ее переделать конструкцию (основная иллюстрация).
Понятно, что изначальный вариант был предназначен не для работы подвески, а для контроля за протекающими здесь воздушными потоками.
Передняя подвеска Williams FW42
Фотограф: Джорджо Пиола
Вслед за соперниками по пелотону конструкторы из Гроу подняли точку крепления верхнего рычага к ступице, чтобы обеспечить больше свободного пространства для воздуха.
Область дефлекторов Williams FW42
Фотограф: Джорджо Пиола
Этот кадр, сделанный в Бахрейне, иллюстрирует: передняя кромка днища FW42 изгибается вверх, чтобы направить под днище дополнительные потоки. Это очень популярное решение в пелотоне, повышающее аэродинамическую эффективность. При этом у Williams изгиб кромки весьма резкий, а в передней части располагаются только два спиралевидных элемента, гасящих турбулентность (вот тут у Renault их по четыре с каждой стороны).
Область дефлекторов Williams FW42
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлекторов подвергалась по ходу сезона довольно серьезным изменениям. Большой пакет новинок, подготовленный к Гран При Германии, призван был добавить машине прижимной силы за счет более точной работы с турбулентностью от передних колес.
Переднее крыло Williams FW42
Фотограф: Джорджо Пиола
В Японии машина получила удлиненные пилоны переднего крыла и модернизированные «бивни», направляющие воздух по бокам от носового обтекателя.
Переднее крыло Williams FW42 (старая версия)
Фотограф: Джорджо Пиола
Из-за вступления в силу новых правил команды активно работали в 2019-м с передними крыльями. Williams избрала подход с большой аэродинамической загрузкой, пойдя тем же путем, что и Mercedes. На «Сузуке» у команды появилась альтернативная версия. На этом фото вы можете видеть традиционное крыло (обратите внимание на датчики Киля в раструбе тормозного воздухозаборника)…
Переднее крыло Williams FW42 (новая версия)
Фотограф: Джорджо Пиола
…а здесь – усовершенствованное. Размер регулируемой части закрылков (голубого цвета) стал значительно меньше, тогда как элементы статичной (черной) части с внешней стороны получили меньший угол атаки и были опущены ниже, чтобы оставить больше места для протекания воздуха в обход переднего колеса. Одновременно была скорректирована форма торцевой пластины.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее
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