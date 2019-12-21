Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

Шасси FW42 дебютировало самым последним – создание машины затянулось, что вынудило команду пропустить первую неделю зимних тестов.

Когда в итоге Williams все же приступила к работе на трассе, некоторые конструкторские решения вызвали откровенное удивление. Довольно спорными оказались решения в передней подвеске, FIA потребовала переделать зеркала заднего вида…

После такого начала сложно было рассчитывать на особенно успешное продолжение. Вот как события развивались дальше: