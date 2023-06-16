Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде

Первую тренировку в Монреале остановили спустя восемь минут после начала из-за остановки на трассе Пьера Гасли – но так и не возобновили. В официальном сообщении FIA объяснила этот шаг отказом системы видеоконтроля (CCTV), ответственность за которую несут местные промоутеры и которую использует дирекция гонки.

Исправить отказ до конца отведенного времени не удалось, и лучшим в протоколе так и осталось время Валттери Боттаса – 1:18.728. Некоторые гонщики при этом даже не успели выехать на трассу, а другие не показали зачетного времени.

За десять минут до конца отведенного времени FIA сообщила, что тренировка не будет возобновлена. При этом вторую пятничную сессию Гран При Канады из-за такого форс-мажора начнут на полчаса раньше – в 23:30 Мск. Ее протяженность составит не 60, как обычно, а 90 минут. Командам, кроме того, разрешили оставить до конца дня те шины, что по регламенту необходимо вернуть Pirelli после первой тренировки.

Результаты первой тренировки Гран При Канады

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images