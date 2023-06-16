Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде
Отказ системы телевизионного наблюдения вынудил FIA отказаться от проведения заездов на трассе Жиля Вильнева после нескольких минут, которые пилоты успели провести на трассе
Первую тренировку в Монреале остановили спустя восемь минут после начала из-за остановки на трассе Пьера Гасли – но так и не возобновили. В официальном сообщении FIA объяснила этот шаг отказом системы видеоконтроля (CCTV), ответственность за которую несут местные промоутеры и которую использует дирекция гонки.
Исправить отказ до конца отведенного времени не удалось, и лучшим в протоколе так и осталось время Валттери Боттаса – 1:18.728. Некоторые гонщики при этом даже не успели выехать на трассу, а другие не показали зачетного времени.
За десять минут до конца отведенного времени FIA сообщила, что тренировка не будет возобновлена. При этом вторую пятничную сессию Гран При Канады из-за такого форс-мажора начнут на полчаса раньше – в 23:30 Мск. Ее протяженность составит не 60, как обычно, а 90 минут. Командам, кроме того, разрешили оставить до конца дня те шины, что по регламенту необходимо вернуть Pirelli после первой тренировки.
Результаты первой тренировки Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|1'18.728
|2
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|1'19.175
|0.447
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|1'19.807
|1.079
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|3
|1'20.154
|1.426
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|3
|1'20.231
|1.503
|6
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|3
|1'21.496
|2.768
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|3
|1'24.045
|5.317
|8
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|3
|1'24.336
|5.608
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|1'24.961
|6.233
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|3
|1'25.991
|7.263
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|3
|1'26.809
|8.081
|12
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|3
|1'32.274
|13.546
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|2
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|2
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|2
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|0
|19
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|0
|20
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|0
|Полные результаты
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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