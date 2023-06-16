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Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде

Отказ системы телевизионного наблюдения вынудил FIA отказаться от проведения заездов на трассе Жиля Вильнева после нескольких минут, которые пилоты успели провести на трассе

Алекс Калинаукас
Автор:
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Первую тренировку в Монреале остановили спустя восемь минут после начала из-за остановки на трассе Пьера Гасли – но так и не возобновили. В официальном сообщении FIA объяснила этот шаг отказом системы видеоконтроля (CCTV), ответственность за которую несут местные промоутеры и которую использует дирекция гонки. 

Исправить отказ до конца отведенного времени не удалось, и лучшим в протоколе так и осталось время Валттери Боттаса – 1:18.728. Некоторые гонщики при этом даже не успели выехать на трассу, а другие не показали зачетного времени.  

За десять минут до конца отведенного времени FIA сообщила, что тренировка не будет возобновлена. При этом вторую пятничную сессию Гран При Канады из-за такого форс-мажора начнут на полчаса раньше – в 23:30 Мск. Ее протяженность составит не 60, как обычно, а 90 минут. Командам, кроме того, разрешили оставить до конца дня те шины, что по регламенту необходимо вернуть Pirelli после первой тренировки.

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Результаты первой тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 3 1'18.728  
2 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 3 1'19.175 0.447
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 3 1'19.807 1.079
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 3 1'20.154 1.426
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 3 1'20.231 1.503
6 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 3 1'21.496 2.768
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 3 1'24.045 5.317
8 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 3 1'24.336 5.608
9 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 3 1'24.961 6.233
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 3 1'25.991 7.263
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 3 1'26.809 8.081
12 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 3 1'32.274 13.546
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 2    
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 2    
15 France Пьер Гасли Alpine Renault 1    
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1    
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 2    
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 0    
19 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 0    
20 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 0    
Полные результаты
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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