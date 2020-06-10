Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются

Поделились
Комментарии
Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются
Автор:
, редактор
10 июн. 2020 г., 08:25

Эллисон не видит проблем в сочетании двух многократных чемпионов в одной команде

Mercedes считается последним шансом Себастьяна Феттеля остаться в Формуле 1 на 2021 год. От четырехкратного чемпиона мира не ждут перехода в одну из средних команд, а из топ-коллективов он не выступал только за немецкий. 

У многих экспертов вызывает сомнения возможность совместной работы Феттеля и Льюиса Хэмилтона. Но технический директор Mercedes Джеймс Эллисон не видит в этом проблем: 

«Думаю, если бы такой переход случился, они смогли бы сработаться. Льюис феноменальный пилот, и у Себастьяна есть свои достижения. Уверен, профессионализм помог бы им найти способы совместной работы».

В то же время в сам переход Феттеля в Mercedes Эллисон не верит.

«Первое и самое очевидное, что я должен сказать, это что у нас очень хороший состав пилотов, – заявил Эллисон в подкасте F1 Nation. – У нас также есть варианты с другими хорошими пилотами. Так что нелегко представить, что звезды сложатся так, чтобы этот вопрос перестал быть гипотетическим».

Читайте также:

Следующая новость
Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн

Предыдущая новость

Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика

2
Формула 1

Поворот не туда. Звезды Формулы 1, чьи переходы стали ошибкой

3
Формула 1

Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются

45мин
4
Формула 1

«Никто не перешел от слов к делу». История краха команды Проста, рассказанная очевидцем

5
Формула 1

Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются
F1

Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются

Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн
F1

Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика
F1

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика

«Никто не перешел от слов к делу». История краха команды Проста, рассказанная очевидцем
F1

«Никто не перешел от слов к делу». История краха команды Проста, рассказанная очевидцем

Mercedes в новой реальности. Фото с тестов в Сильверстоуне
F1

Mercedes в новой реальности. Фото с тестов в Сильверстоуне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.