Техдиректор Mercedes: Феттель и Хэмилтон сработаются

Mercedes считается последним шансом Себастьяна Феттеля остаться в Формуле 1 на 2021 год. От четырехкратного чемпиона мира не ждут перехода в одну из средних команд, а из топ-коллективов он не выступал только за немецкий.

У многих экспертов вызывает сомнения возможность совместной работы Феттеля и Льюиса Хэмилтона. Но технический директор Mercedes Джеймс Эллисон не видит в этом проблем:

«Думаю, если бы такой переход случился, они смогли бы сработаться. Льюис феноменальный пилот, и у Себастьяна есть свои достижения. Уверен, профессионализм помог бы им найти способы совместной работы».

В то же время в сам переход Феттеля в Mercedes Эллисон не верит.

«Первое и самое очевидное, что я должен сказать, это что у нас очень хороший состав пилотов, – заявил Эллисон в подкасте F1 Nation. – У нас также есть варианты с другими хорошими пилотами. Так что нелегко представить, что звезды сложатся так, чтобы этот вопрос перестал быть гипотетическим».