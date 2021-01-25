Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

AlphaTauri завершила первый сезон Формулы 1 под новым названием на седьмом месте в Кубке конструкторов. В конце чемпионата команда приближалась к Ferrari в борьбе за шестое место, но в Турции уступила ей сразу 27 очков. В итоговой таблице разница между командами составила 24 балла.

Технический директор AlphaTauri Джоди Эггинтон отметил, что машина его команды была лучше, но реализовать ее потенциал удавалось не всегда.

«Мы чувствовали, что должны быть шестыми в чемпионате, – сказал Эггинтон Motorsport.com. – Мы считали, что машина заслуживает такого результата, но не смогли его добиться.

Машина была очень боеспособна, мы набирали очки в очень многих гонках. А если не набирали, то на то были вполне ясные причины. Мы понимали свою машину, но поплатились за Имолу, где возникли проблемы с надежностью, и Португалию с Турцией, где не все сделали как надо.

Мы набрали больше очков, чем когда-либо, проведя меньшее число гонок. И Пьер работал фантастически! У Ferrari блестяще выступал Шарль Леклер, но наша машина была быстрее. Однако, не на каждом этапе мы смогли это использовать».