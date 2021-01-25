Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
283 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
311 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
320 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Поделились
Комментарии
Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м
Автор:
, Редактор Ф1

Джоди Эггинтон разочарован седьмым местом в Кубке конструкторов

AlphaTauri завершила первый сезон Формулы 1 под новым названием на седьмом месте в Кубке конструкторов. В конце чемпионата команда приближалась к Ferrari в борьбе за шестое место, но в Турции уступила ей сразу 27 очков. В итоговой таблице разница между командами составила 24 балла.

Технический директор AlphaTauri Джоди Эггинтон отметил, что машина его команды была лучше, но реализовать ее потенциал удавалось не всегда.

«Мы чувствовали, что должны быть шестыми в чемпионате, – сказал Эггинтон Motorsport.com. – Мы считали, что машина заслуживает такого результата, но не смогли его добиться.

Машина была очень боеспособна, мы набирали очки в очень многих гонках. А если не набирали, то на то были вполне ясные причины. Мы понимали свою машину, но поплатились за Имолу, где возникли проблемы с надежностью, и Португалию с Турцией, где не все сделали как надо.

Мы набрали больше очков, чем когда-либо, проведя меньшее число гонок. И Пьер работал фантастически! У Ferrari блестяще выступал Шарль Леклер, но наша машина была быстрее. Однако, не на каждом этапе мы смогли это использовать».

Читайте также:

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Предыдущая новость

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Формула 1 ведет переговоры с новыми автопроизводителями
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 ведет переговоры с новыми автопроизводителями

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м
Формула 1 Формула 1 / Новость

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену
Формула 1 Формула 1 / Новость

Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену

Самое важное:

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м
Формула 1 Формула 1 / Новость

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену
Формула 1 Формула 1 / Новость

Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

2
Формула 1

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

3
Формула 1

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

1дн
4
Формула 1

Формула 1 ведет переговоры с новыми автопроизводителями

22ч
5
Формула 1

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

57мин

Самое важное:

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Техдиректор AlphaTauri: Мы были быстрее Ferrari в 2020-м

Формула 1
57мин
Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Формула 1
Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену

Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену

Формула 1
Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

Формула 1
Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.