Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

Новая система Mercedes AMG выглядит эволюцией подвесок с толкающими штангами, которые получили распространение в Формуле 1 в 2017 году. Сама команда назвала устройство 2020 года DAS, то есть dual axis system либо dual axes steering. С английского это можно перевести как «система двойной оси» или, скорее, «двухосное рулевое управление».

DAS придумана на фундаменте конструкции, внедренной Ferrari три года назад и с тех пор скопированной всеми участниками Формулы 1. Эта конструкция так корректирует работу подвески, что в зависимости от положения руля дорожный просвет автомобиля меняется.

В тот момент, когда болиду сильнее всего нужна прижимная сила – то есть, в поворотах – машина прижимается к асфальту. А когда автомобиль выезжает обратно на прямую, клиренс увеличивается.

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При всех преимуществах эта система имеет и недостатки. В первую очередь речь идет о восприятии машины гонщиком. Дело в том, что в критичный момент в повороте такая подвеска создает мертвую зону, из-за которой пилот перестает чувствовать машину. Потеря контроля происходит именно тогда, когда этот контроль сильнее всего нужен гонщику.

К тому же, руль теряет положение «прямо по умолчанию». Иными словами, пилоту приходится рулить даже для того, чтобы машина ехала прямо.

Появившаяся в 2020 году DAS возвращает гонщикам обратную связь, устраняя врожденные слабости изначальной конструкции. Кроме того, устройство Mercedes AMG позволяет добиться большей аэродинамической эффективности.

Слайдер Список Толкающие штанги в подвеске Mercedes AMG F1 W10 1 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Так выглядела подвеска гоночного автомобиля Mercedes AMG в 2019 году Передняя подвеска Red Bull RB15 2 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола В прошлом году Red Bull также использовала толкающие штанги Передняя подвеска Ferrari SF70H 3 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Технические изыскания в этой области начались в 2017 году с этой конструкции Ferrari. В тот момент гонщики ее не оценили: им не нравилось, как управляется автомобиль в критические моменты

Результат работы DAS – это не только визуально заметное изменение угла схождения, но и существенное улучшение поведения машины. Последний фактор выражен в двух аспектах: 1.способность беречь резину; 2.возможность развить большую скорость на прямых.

По сути, DAS помогает «завинчивать» машину в повороты, уменьшать стирание покрышки в момент выхода из виража и разгона, а также повышает предсказуемость автомобиля при движении по прямой.

Разумеется, противники Mercedes AMG не оставят систему без внимания. У конкурентов два пути: либо разработать собственный аналог (на что уйдут месяцы работы), либо попробовать убедить FIA запретить DAS.