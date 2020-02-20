Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?
На тестах Формулы 1 наблюдатели обнаружили необычную особенность автомобиля Mercedes. Судя по видеозаписям, пилоты чемпионской команды получили возможность наклонять колеса за счет движения рулем. Разбираемся, как может работать самая спорная техническая новинка 2020 года
Новая система Mercedes AMG выглядит эволюцией подвесок с толкающими штангами, которые получили распространение в Формуле 1 в 2017 году. Сама команда назвала устройство 2020 года DAS, то есть dual axis system либо dual axes steering. С английского это можно перевести как «система двойной оси» или, скорее, «двухосное рулевое управление».
DAS придумана на фундаменте конструкции, внедренной Ferrari три года назад и с тех пор скопированной всеми участниками Формулы 1. Эта конструкция так корректирует работу подвески, что в зависимости от положения руля дорожный просвет автомобиля меняется.
В тот момент, когда болиду сильнее всего нужна прижимная сила – то есть, в поворотах – машина прижимается к асфальту. А когда автомобиль выезжает обратно на прямую, клиренс увеличивается.
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При всех преимуществах эта система имеет и недостатки. В первую очередь речь идет о восприятии машины гонщиком. Дело в том, что в критичный момент в повороте такая подвеска создает мертвую зону, из-за которой пилот перестает чувствовать машину. Потеря контроля происходит именно тогда, когда этот контроль сильнее всего нужен гонщику.
К тому же, руль теряет положение «прямо по умолчанию». Иными словами, пилоту приходится рулить даже для того, чтобы машина ехала прямо.
Появившаяся в 2020 году DAS возвращает гонщикам обратную связь, устраняя врожденные слабости изначальной конструкции. Кроме того, устройство Mercedes AMG позволяет добиться большей аэродинамической эффективности.
Толкающие штанги в подвеске Mercedes AMG F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Так выглядела подвеска гоночного автомобиля Mercedes AMG в 2019 году
Передняя подвеска Red Bull RB15
Фотограф: Джорджо Пиола
В прошлом году Red Bull также использовала толкающие штанги
Передняя подвеска Ferrari SF70H
Фотограф: Джорджо Пиола
Технические изыскания в этой области начались в 2017 году с этой конструкции Ferrari. В тот момент гонщики ее не оценили: им не нравилось, как управляется автомобиль в критические моменты
Результат работы DAS – это не только визуально заметное изменение угла схождения, но и существенное улучшение поведения машины. Последний фактор выражен в двух аспектах: 1.способность беречь резину; 2.возможность развить большую скорость на прямых.
По сути, DAS помогает «завинчивать» машину в повороты, уменьшать стирание покрышки в момент выхода из виража и разгона, а также повышает предсказуемость автомобиля при движении по прямой.
Разумеется, противники Mercedes AMG не оставят систему без внимания. У конкурентов два пути: либо разработать собственный аналог (на что уйдут месяцы работы), либо попробовать убедить FIA запретить DAS.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Мэтт Сомерфилд
Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?
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