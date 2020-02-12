Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
287 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Прайм
Топик

Прайм

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16

Поделились
Комментарии
Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16
Автор:
, Журналист (Autosport)
12 февр. 2020 г., 16:36

Команда из Милтон-Кинса пока не слишком активно делится информацией о секретах своей машины 2020 года. Но даже единственное студийное фото позволило узнать кое-что интересное

В отличие от Ferrari, которая устроила зрелищное шоу для представления своей SF1000, Red Bull показала новый автомобиль в рабочем порядке. 

Читайте также:

По сути, это даже нельзя назвать онлайн-презентацией – в среду был опубликован всего один кадр, после чего машина сразу же отправилась на трассу. Подобный подход отвечает духу новых веяний Ф1: экономно, практично и в то же время эффективно. 

Начало прошлого года получилось для RBR волнительным из-за смены моториста, однако быстро стало ясно, что силовые установки Honda далеко не столь беспомощны, как принято было думать. Это позволило заложить базис и активно двигаться вперед, добившись трех побед в Гран При. 

При этом вторую половину 2019-го в Милтон-Кинсе посвятили экспериментам с прицелом на будущее. В частности, на машине появилось переднее крыло в стиле Ferrari – и, похоже, вполне органично вписалось в пакет. На RB16 по сравнению с прошлым годом исчезла крохотная прорезь во внутреннем кончике закрылка переднего крыла. Это позволило опустить другие кончики ниже, чтобы иначе формировались завихрения. 

Это связано с появлением по бокам от носового обтекателя «бивней», которые заменили на RB16 прежние элементы, которые были ближе к поворотным лопастям. 

Red Bull Racing RB16

Детали Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Разумеется, в Red Bull подобрали ракурс своего единственного кадра так, чтобы по максимуму скрыть все важное и интересное, включая и кончик носового обтекателя. Но изменения здесь не вызывают сомнений. Несколько каналов для воздуха перенаправляют потоки в район задней части «бивней».

Сложно в точности оценивать, чего здесь стремились добиться конструкторы, но самые очевидные предположения – добавить передку прижимной силы или избавиться от областей, где потоки теряют энергию. 

По бокам декоративной накладки, закрывающей стык обтекателя с передним фланцем шасси, сохранились два открылка сложной формы. Между ними расположено чуть изменившееся выходное отверстие S-воздуховода. Прошлой осенью в Японии Red Bull впервые опробовала более узкий воздуховод, а теперь, похоже, внутренний канал стал более плавным, чтобы свести к минимуму вероятность срыва потока с верхней плоскости. 

Фрагмент Red Bull RB16

Фрагмент Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Похоже, выходное отверстие является составным – возможно, сюда идет отдельный воздуховод прямо от отверстия в кончике носового обтекателя. 

Red Bull отказалась от сложного составного рычага в передней подвеске, вернувшись к классической геометрии. 

При этом конструкция дефлекторов выглядит очень похожей на прошлогоднюю, что дает основания ожидать определенных сюрпризов на реальной машине, которая через неделю выйдет на тестовую трассу. Решение с двумя горизонтальными элементами, верхним и нижним, и конфигураторами потока у угла понтона выглядит почти точной копией RB15. Разве что самый первый элемент дефлектора заметно выше. 

Понтоны стали даже более компактными, чем в 2019-м. Red Bull и Honda теперь гораздо лучше понимают запросы и потребности друг друга, что позволило вывести компоновку на еще более экстремальный уровень. Если освещение на фото не обманывает взгляд, то кузовные панели скругляются сильнее прежнего, облегчая протекание воздуха по их поверхности и вдоль днища. 

Red Bull Racing RB16

Детали Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Чтобы еще больше усилить этот эффект, в области крепления Halo появились небольшие вертикальные плавнички (показаны стрелками на фото ниже), перенаправляющие потоки вниз. Уже много лет Эдриан Ньюи использует подобное решение в этой области машины. Причин тому много – от необходимости выполнять геометрические ограничения до аэродинамики. В этот раз, как и всегда, мы видим небольшие, но важные детали. 

В целом же капот двигателя практически не изменился за зиму. Это прежде всего обусловлено решением размещать радиаторы над мотором. Так как понтоны весьма компактны, часть охлаждения перенесена наверх, потому там нет возможности что-то сократить в размерах. По этой причине воздухозаборник за головой пилота разбит на два канала – по верхнему воздух идет к упомянутым радиаторам, по нижнему – в цилиндры двигателя.

Фрагмент Red Bull RB16

Фрагмент Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Заднее крыло также не слишком отличается от версии конца 2019 года. При этом стоит помнить, что в Red Bull регулярно экспериментируют с профилем плоскостей и геометрией привода DRS. 

При этом конструкторы продолжают использовать собственный подход в переходной области торцевых пластин: без многочисленных прорезей и «гребенок», но с более экстремальными изгибами поверхности. 

Передняя кромка главной плоскости крыла приподнята вверх. Это говорит, что команде удалось даже при такой геометрии удержать поток от срыва. То есть, с прижимной силой все обстоит неплохо. 

Red Bull Racing RB16 detail

Детали Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

В прошлом году одной из сильных сторон Red Bull был большой потенциал для улучшений. Это давало возможность испытывать самые разные идеи, чтобы сократить отставание от Mercedes. 

«Быки» не лучшим образом начинали два последних сезона, всякий раз быстро оказываясь в догоняющих. Однако сейчас регламент остался стабильным, и опираясь на опыт отношений с Honda команда, конечно же, избрала в работе над RB16 эволюционный путь. Это означает, что в 2020-м она может стать серьезным конкурентом с первых же гонок – если, конечно, за зиму ей удалось сделать достаточный шаг вперед. 

Прошлым летом Red Bull привезла в Шпильберг существенно доработанное переднее крыло, которое добавило эффективности и позволило Максу Ферстаппену одержать победу. В оставшихся гонках команда также была сильна.

Голландец и в новом сезоне будет главной надеждой RBR, тогда как Алексу Элбону важно избавиться от привычки разбивать машины, делая упор на стабильное прикрытие тылов напарника. В любом случае, у Red Bull есть все необходимое, чтобы включиться в борьбу на совершенно новом уровне. 

Red Bull Racing RB16

Детали Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Следующая новость
Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место

Предыдущая новость

Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джейк Боксолл-Легг

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

2
Формула 1

Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16

9мин
3
Формула 1

Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari

4
Формула 1

Renault представила модель RS20 для нового сезона Формулы 1. Она черная

5
Формула 1

Red Bull показала машину 2020 года

Последние видео

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас 00:53
Формула 1

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас

Презентация Ferrari SF1000 01:22
Формула 1

Презентация Ferrari SF1000

Прямой эфир: презентация Ferrari сезона 2020 года 00:00
Формула 1

Прямой эфир: презентация Ferrari сезона 2020 года

Как «Зандфорт» готовят к Формуле 1: съемка сверху 12:33
Формула 1

Как «Зандфорт» готовят к Формуле 1: съемка сверху

Самое важное:

Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16
F1

Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16

Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место
F1

Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место

Renault представила модель RS20 для нового сезона Формулы 1. Она черная
F1

Renault представила модель RS20 для нового сезона Формулы 1. Она черная

Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу
F1

Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу

Каша в бороде. Mercedes представила Боттаса 3.0 – и это стоит увидеть
F1

Каша в бороде. Mercedes представила Боттаса 3.0 – и это стоит увидеть

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.