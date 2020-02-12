Технический анализ: самые интересные решения Red Bull RB16

В отличие от Ferrari, которая устроила зрелищное шоу для представления своей SF1000, Red Bull показала новый автомобиль в рабочем порядке.

По сути, это даже нельзя назвать онлайн-презентацией – в среду был опубликован всего один кадр, после чего машина сразу же отправилась на трассу. Подобный подход отвечает духу новых веяний Ф1: экономно, практично и в то же время эффективно.

Начало прошлого года получилось для RBR волнительным из-за смены моториста, однако быстро стало ясно, что силовые установки Honda далеко не столь беспомощны, как принято было думать. Это позволило заложить базис и активно двигаться вперед, добившись трех побед в Гран При.

При этом вторую половину 2019-го в Милтон-Кинсе посвятили экспериментам с прицелом на будущее. В частности, на машине появилось переднее крыло в стиле Ferrari – и, похоже, вполне органично вписалось в пакет. На RB16 по сравнению с прошлым годом исчезла крохотная прорезь во внутреннем кончике закрылка переднего крыла. Это позволило опустить другие кончики ниже, чтобы иначе формировались завихрения.

Это связано с появлением по бокам от носового обтекателя «бивней», которые заменили на RB16 прежние элементы, которые были ближе к поворотным лопастям.

Детали Red Bull RB16 Фото: Red Bull Content Pool

Разумеется, в Red Bull подобрали ракурс своего единственного кадра так, чтобы по максимуму скрыть все важное и интересное, включая и кончик носового обтекателя. Но изменения здесь не вызывают сомнений. Несколько каналов для воздуха перенаправляют потоки в район задней части «бивней».

Сложно в точности оценивать, чего здесь стремились добиться конструкторы, но самые очевидные предположения – добавить передку прижимной силы или избавиться от областей, где потоки теряют энергию.

По бокам декоративной накладки, закрывающей стык обтекателя с передним фланцем шасси, сохранились два открылка сложной формы. Между ними расположено чуть изменившееся выходное отверстие S-воздуховода. Прошлой осенью в Японии Red Bull впервые опробовала более узкий воздуховод, а теперь, похоже, внутренний канал стал более плавным, чтобы свести к минимуму вероятность срыва потока с верхней плоскости.

Фрагмент Red Bull RB16 Фото: Red Bull Content Pool

Похоже, выходное отверстие является составным – возможно, сюда идет отдельный воздуховод прямо от отверстия в кончике носового обтекателя.

Red Bull отказалась от сложного составного рычага в передней подвеске, вернувшись к классической геометрии.

При этом конструкция дефлекторов выглядит очень похожей на прошлогоднюю, что дает основания ожидать определенных сюрпризов на реальной машине, которая через неделю выйдет на тестовую трассу. Решение с двумя горизонтальными элементами, верхним и нижним, и конфигураторами потока у угла понтона выглядит почти точной копией RB15. Разве что самый первый элемент дефлектора заметно выше.

Понтоны стали даже более компактными, чем в 2019-м. Red Bull и Honda теперь гораздо лучше понимают запросы и потребности друг друга, что позволило вывести компоновку на еще более экстремальный уровень. Если освещение на фото не обманывает взгляд, то кузовные панели скругляются сильнее прежнего, облегчая протекание воздуха по их поверхности и вдоль днища.

Детали Red Bull RB16 Фото: Red Bull Content Pool

Чтобы еще больше усилить этот эффект, в области крепления Halo появились небольшие вертикальные плавнички (показаны стрелками на фото ниже), перенаправляющие потоки вниз. Уже много лет Эдриан Ньюи использует подобное решение в этой области машины. Причин тому много – от необходимости выполнять геометрические ограничения до аэродинамики. В этот раз, как и всегда, мы видим небольшие, но важные детали.

В целом же капот двигателя практически не изменился за зиму. Это прежде всего обусловлено решением размещать радиаторы над мотором. Так как понтоны весьма компактны, часть охлаждения перенесена наверх, потому там нет возможности что-то сократить в размерах. По этой причине воздухозаборник за головой пилота разбит на два канала – по верхнему воздух идет к упомянутым радиаторам, по нижнему – в цилиндры двигателя.

Фрагмент Red Bull RB16 Фото: Red Bull Content Pool

Заднее крыло также не слишком отличается от версии конца 2019 года. При этом стоит помнить, что в Red Bull регулярно экспериментируют с профилем плоскостей и геометрией привода DRS.

При этом конструкторы продолжают использовать собственный подход в переходной области торцевых пластин: без многочисленных прорезей и «гребенок», но с более экстремальными изгибами поверхности.

Передняя кромка главной плоскости крыла приподнята вверх. Это говорит, что команде удалось даже при такой геометрии удержать поток от срыва. То есть, с прижимной силой все обстоит неплохо.

Детали Red Bull RB16 Фото: Red Bull Content Pool

В прошлом году одной из сильных сторон Red Bull был большой потенциал для улучшений. Это давало возможность испытывать самые разные идеи, чтобы сократить отставание от Mercedes.

«Быки» не лучшим образом начинали два последних сезона, всякий раз быстро оказываясь в догоняющих. Однако сейчас регламент остался стабильным, и опираясь на опыт отношений с Honda команда, конечно же, избрала в работе над RB16 эволюционный путь. Это означает, что в 2020-м она может стать серьезным конкурентом с первых же гонок – если, конечно, за зиму ей удалось сделать достаточный шаг вперед.

Прошлым летом Red Bull привезла в Шпильберг существенно доработанное переднее крыло, которое добавило эффективности и позволило Максу Ферстаппену одержать победу. В оставшихся гонках команда также была сильна.

Голландец и в новом сезоне будет главной надеждой RBR, тогда как Алексу Элбону важно избавиться от привычки разбивать машины, делая упор на стабильное прикрытие тылов напарника. В любом случае, у Red Bull есть все необходимое, чтобы включиться в борьбу на совершенно новом уровне.