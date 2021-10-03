В свое время – во второй половине 2000-х – представители Катара рассчитывали принять у себя этап Формулы 1, однако эти планы не удалось реализовать из-за категорического отказа Берни Экклстоуна.

Британец тогда стоял у руля Ф1 и договорился с Бахрейном, что Гран При в этой стране будет единственным в регионе Персидского залива. Однако в итоге гонка в Катаре все же состоится – недавно об этом объявили новые руководители чемпионата.

Дебютный Гран При Катара пройдет в конце ноября, затем страна на год возьмет паузу ради футбольного Мундиаля, после чего собирается принимать Ф1 аж до сезона-2032.

Комментируя эту новость, Экклстоун негативно оценил эти планы. Еще в 2015-м, говоря о возможности катарского этапа, он был весьма категоричен: «Мне кажется, в этом регионе уже достаточно Гран При».

Сейчас Ф1 проводит гонки в Бахрейне и ОАЭ, а с нынешнего года в календаре появился и Гран При Саудовской Аравии. Кроме того, относительно недалеко находится Турция, где теперь вновь есть свой этап.

«Когда я договаривался с людьми из Бахрейна, они сказали мне: "Если мы придумаем что-нибудь совершенно новое в этом регионе, можете ли вы гарантировать, что не станете организовывать в Заливе другую гонку?"», – приводит слова Экклстоуна Reuters.

Гран При Бахрейна впервые состоялся в 2004-м и оставался единственным в регионе на протяжении пяти лет. После этого Экклстоун договорился о гонке в Абу-Даби, но два эти этапа всегда были разнесены практически на полгода. Только в 2020-м из-за карантинной ситуации уик-энды в соседних странах прошли один за другим.

В этот раз гонка в Сахире открывала чемпионат мира в марте, а вот Гран При в Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби пройдут в течение четырех недель на стыке ноября и декабря.