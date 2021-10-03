Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes Следующая / Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1 Новость

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

Автор:
, Ответственный редактор

Бывший коммерческий босс Формулы 1 уверен, что этап на трассе «Лосаил» не нужен спорту

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

В свое время – во второй половине 2000-х – представители Катара рассчитывали принять у себя этап Формулы 1, однако эти планы не удалось реализовать из-за категорического отказа Берни Экклстоуна. 

Британец тогда стоял у руля Ф1 и договорился с Бахрейном, что Гран При в этой стране будет единственным в регионе Персидского залива. Однако в итоге гонка в Катаре все же состоится – недавно об этом объявили новые руководители чемпионата.

Читайте также:

Дебютный Гран При Катара пройдет в конце ноября, затем страна на год возьмет паузу ради футбольного Мундиаля, после чего собирается принимать Ф1 аж до сезона-2032.  

Комментируя эту новость, Экклстоун негативно оценил эти планы. Еще в 2015-м, говоря о возможности катарского этапа, он был весьма категоричен: «Мне кажется, в этом регионе уже достаточно Гран При». 

Сейчас Ф1 проводит гонки в Бахрейне и ОАЭ, а с нынешнего года в календаре появился и Гран При Саудовской Аравии. Кроме того, относительно недалеко находится Турция, где теперь вновь есть свой этап. 

«Когда я договаривался с людьми из Бахрейна, они сказали мне: "Если мы придумаем что-нибудь совершенно новое в этом регионе, можете ли вы гарантировать, что не станете организовывать в Заливе другую гонку?"», – приводит слова Экклстоуна Reuters.

Гран При Бахрейна впервые состоялся в 2004-м и оставался единственным в регионе на протяжении пяти лет. После этого Экклстоун договорился о гонке в Абу-Даби, но два эти этапа всегда были разнесены практически на полгода. Только в 2020-м из-за карантинной ситуации уик-энды в соседних странах прошли один за другим.

В этот раз гонка в Сахире открывала чемпионат мира в марте, а вот Гран При в Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби пройдут в течение четырех недель на стыке ноября и декабря. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Предыдущая новость

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Следующая новость

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

3 ч
2
Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

2 ч
3
Формула 1

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

2 ч
4
Формула 1

Гран При России: 5 самых интересных технических решений

1 дн
5
Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

1 дн
Самое важное:
Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса
Формула 1

Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса

1 ч
Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

2 ч
«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара
Формула 1

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

2 ч
Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

3 ч
Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров
Формула 1

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров

3 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC Ралли Финляндия
WRC

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров
Формула 1

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров

Хет-трик Баньяи: стартовая решетка Гран При Америк Гран При Америк
MotoGP

Хет-трик Баньяи: стартовая решетка Гран При Америк

Больше от
Берни Экклстоун
Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

Экклстоун назвал своего фаворита в споре за титул чемпиона Ф1
Формула 1

Экклстоун назвал своего фаворита в споре за титул чемпиона Ф1

Экклстоун сделал прогноз на исход сезона Формулы 1
Формула 1

Экклстоун сделал прогноз на исход сезона Формулы 1

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1 Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара
Формула 1 Формула 1

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

Гран При России: 5 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При России: 5 самых интересных технических решений

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull
Формула 1 Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса
Формула 1 Формула 1

Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса

Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров
Формула 1 Формула 1

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров

Самое важное:

Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса
Формула 1 Формула 1

Тост назвал главную проблему Цуноды: Это было и у Макса

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1 Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара
Формула 1 Формула 1

«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.