«Там и так достаточно гонок». Экклстоун раскритиковал идею ГП Катара
Бывший коммерческий босс Формулы 1 уверен, что этап на трассе «Лосаил» не нужен спорту
В свое время – во второй половине 2000-х – представители Катара рассчитывали принять у себя этап Формулы 1, однако эти планы не удалось реализовать из-за категорического отказа Берни Экклстоуна.
Британец тогда стоял у руля Ф1 и договорился с Бахрейном, что Гран При в этой стране будет единственным в регионе Персидского залива. Однако в итоге гонка в Катаре все же состоится – недавно об этом объявили новые руководители чемпионата.
Читайте также:
Дебютный Гран При Катара пройдет в конце ноября, затем страна на год возьмет паузу ради футбольного Мундиаля, после чего собирается принимать Ф1 аж до сезона-2032.
Комментируя эту новость, Экклстоун негативно оценил эти планы. Еще в 2015-м, говоря о возможности катарского этапа, он был весьма категоричен: «Мне кажется, в этом регионе уже достаточно Гран При».
Сейчас Ф1 проводит гонки в Бахрейне и ОАЭ, а с нынешнего года в календаре появился и Гран При Саудовской Аравии. Кроме того, относительно недалеко находится Турция, где теперь вновь есть свой этап.
«Когда я договаривался с людьми из Бахрейна, они сказали мне: "Если мы придумаем что-нибудь совершенно новое в этом регионе, можете ли вы гарантировать, что не станете организовывать в Заливе другую гонку?"», – приводит слова Экклстоуна Reuters.
Гран При Бахрейна впервые состоялся в 2004-м и оставался единственным в регионе на протяжении пяти лет. После этого Экклстоун договорился о гонке в Абу-Даби, но два эти этапа всегда были разнесены практически на полгода. Только в 2020-м из-за карантинной ситуации уик-энды в соседних странах прошли один за другим.
В этот раз гонка в Сахире открывала чемпионат мира в марте, а вот Гран При в Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби пройдут в течение четырех недель на стыке ноября и декабря.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Следующая новость
Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы