Тактика Ferrari не позволила Леклеру поспорить с Ферстаппеном за победу

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Леклер выиграл старт у Джорджа Расселла и лидировал на первом отрезке, пока Макс Ферстаппен прорывался через пелотон с седьмой стартовой позиции, куда лидера сезона отбросил штраф за установку нового мотора.

Уже к пятому кругу голландец стал вторым, опередив Джорджа Расселла в первом повороте. Однако догонять лидирующего Леклера на одинаковой резине Soft голландцу не удавалось, отрыв составлял около двух секунд.

Когда на 12-м круге судьи ввели режим VSC для эвакуации с трассы машины сошедшего Себастьяна Феттеля, Ferrari скомандовала своему пилоту ехать на пит-стоп, где Шарлю поставили Medium.

Ферстаппен вышел в лидеры и оставался на трассе до 26-го круга. Так как его пит-стоп прошел в гоночном режиме, после возвращения на трассу Макс уступал Леклеру 11 секунд. Однако отрыв стал быстро таять – прогноз показывал, что голландец настигнет соперника за десять кругов до финиша.

В этой ситуации Скудерия решила вновь сменить Леклеру шины, тот оказался в 20 секундах позади Red Bull и на оставшихся кругах не смог отыграть даже половину этого отставания.

Все могло перевернуться с ног на голову в самом конце гонки, когда из-за остановки Даниэля Риккардо на трассе появилась машина безопасности. Гонщики даже переобулись в свежий Soft, готовясь к битве после рестарта – но итальянские линейные судьи столь неспешно убирали McLaren с короткой прямой между поворотами Лесмо, что до возобновления борьбы дело так и не дошло.

Позиции остались точно теми же, что на момент нейтрализации гонки: Макс выиграл в 11-й раз в сезоне и в пятый подряд.

Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Джордж Расселл, Mercedes W13, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, другие пилоты Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Третье место досталось Расселлу, за которым с самого старта гнался Карлос Сайнс, занимавший на решетке 18-е место. В концовке испанец настигал соперника, но эта дуэль не получила логического завершения из-за машины безопасности.

У Льюиса Хэмилтона с Серхио Пересом, также переставленных назад, отыгрывать позиции получалось далеко не столь быстро, как у Сайнса. Пилоту Mercedes помогла тактика с предельно поздним первым пит-стопом, позволившая в итоге подняться до пятого места.

Серхио же был в воскресенье быстрее шестикратного чемпиона, но, как и Леклер, во второй раз поехал в боксы. Остановка на 43-м круге отбросила мексиканца с пятого места на седьмое, он успел отыграть одну позицию и получить бонус за лучший круг.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис стал «лучшим из остальных», хотя гонка для британца оказалась непростой. Он скверно стартовал и застрял за своим напарником Риккардо и Пьером Гасли из AlphaTauri. Но если те довольно рано (на 19-20 круге) поехали на пит-стоп, то Ландо сделал это лишь на 36-м.

При смене шин возникла заминка – и Норрис выехал на трассе прямо следом за Риккардо с Гасли. Но свежие шины позволили британцу опередить соперников и финишировать седьмым.

Пьер остался восьмым, а следом финишировал пилот, который вообще не должен был участвовать в этой гонке. Ник де Врис, который экстренно заменил в Williams Алекса Элбона, завершил первую в карьере гонку Ф1 на девятой позиции и повторив лучший результат команды в сезоне. Болельщики назвали голландца гонщиком дня.

Замкнул десятку Гуаньюй Чжоу, который не зарабатывал очков с Монреаля. Эстебан Окон в концовке догонял китайца, но эта история, как и многие другие в этот день, осталась неоконченной

Лишь троим пилотам не удалось добраться до клетчатого флага. Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Даниэль Риккардо сошли из-за технических отказов, при этом как минимум двое последних имели реальные шансы заработать очки.

Валттери Боттас еще в первом повороте гонки повредил переднее крыло, налетев сзади на машину Юки Цуноды, но предпочел не менять его и продолжил гонку, потеряв в скорости.

Сезон Формулы 1 продолжится после небольшого перерыва городской гонкой в Сингапуре, которая примет этап впервые с 2019 года.

Результаты Гран При Италии