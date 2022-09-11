Тактика Ferrari не позволила Леклеру поспорить с Ферстаппеном за победу
Два пит-стопа не оставили стартовавшему с поула Шарля Леклеру шансов одержать победу в домашней гонке Ferrari. Ник де Врис заработал очки
Леклер выиграл старт у Джорджа Расселла и лидировал на первом отрезке, пока Макс Ферстаппен прорывался через пелотон с седьмой стартовой позиции, куда лидера сезона отбросил штраф за установку нового мотора.
Уже к пятому кругу голландец стал вторым, опередив Джорджа Расселла в первом повороте. Однако догонять лидирующего Леклера на одинаковой резине Soft голландцу не удавалось, отрыв составлял около двух секунд.
Когда на 12-м круге судьи ввели режим VSC для эвакуации с трассы машины сошедшего Себастьяна Феттеля, Ferrari скомандовала своему пилоту ехать на пит-стоп, где Шарлю поставили Medium.
Ферстаппен вышел в лидеры и оставался на трассе до 26-го круга. Так как его пит-стоп прошел в гоночном режиме, после возвращения на трассу Макс уступал Леклеру 11 секунд. Однако отрыв стал быстро таять – прогноз показывал, что голландец настигнет соперника за десять кругов до финиша.
В этой ситуации Скудерия решила вновь сменить Леклеру шины, тот оказался в 20 секундах позади Red Bull и на оставшихся кругах не смог отыграть даже половину этого отставания.
Все могло перевернуться с ног на голову в самом конце гонки, когда из-за остановки Даниэля Риккардо на трассе появилась машина безопасности. Гонщики даже переобулись в свежий Soft, готовясь к битве после рестарта – но итальянские линейные судьи столь неспешно убирали McLaren с короткой прямой между поворотами Лесмо, что до возобновления борьбы дело так и не дошло.
Позиции остались точно теми же, что на момент нейтрализации гонки: Макс выиграл в 11-й раз в сезоне и в пятый подряд.
Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Джордж Расселл, Mercedes W13, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, другие пилоты
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Третье место досталось Расселлу, за которым с самого старта гнался Карлос Сайнс, занимавший на решетке 18-е место. В концовке испанец настигал соперника, но эта дуэль не получила логического завершения из-за машины безопасности.
У Льюиса Хэмилтона с Серхио Пересом, также переставленных назад, отыгрывать позиции получалось далеко не столь быстро, как у Сайнса. Пилоту Mercedes помогла тактика с предельно поздним первым пит-стопом, позволившая в итоге подняться до пятого места.
Серхио же был в воскресенье быстрее шестикратного чемпиона, но, как и Леклер, во второй раз поехал в боксы. Остановка на 43-м круге отбросила мексиканца с пятого места на седьмое, он успел отыграть одну позицию и получить бонус за лучший круг.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо Норрис стал «лучшим из остальных», хотя гонка для британца оказалась непростой. Он скверно стартовал и застрял за своим напарником Риккардо и Пьером Гасли из AlphaTauri. Но если те довольно рано (на 19-20 круге) поехали на пит-стоп, то Ландо сделал это лишь на 36-м.
При смене шин возникла заминка – и Норрис выехал на трассе прямо следом за Риккардо с Гасли. Но свежие шины позволили британцу опередить соперников и финишировать седьмым.
Пьер остался восьмым, а следом финишировал пилот, который вообще не должен был участвовать в этой гонке. Ник де Врис, который экстренно заменил в Williams Алекса Элбона, завершил первую в карьере гонку Ф1 на девятой позиции и повторив лучший результат команды в сезоне. Болельщики назвали голландца гонщиком дня.
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Лишь троим пилотам не удалось добраться до клетчатого флага. Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Даниэль Риккардо сошли из-за технических отказов, при этом как минимум двое последних имели реальные шансы заработать очки.
Валттери Боттас еще в первом повороте гонки повредил переднее крыло, налетев сзади на машину Юки Цуноды, но предпочел не менять его и продолжил гонку, потеряв в скорости.
Сезон Формулы 1 продолжится после небольшого перерыва городской гонкой в Сингапуре, которая примет этап впервые с 2019 года.
Результаты Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:20'27.511
|2
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:20'29.957
|2.446
|3
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:20'30.916
|3.405
|2
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:20'32.572
|5.061
|2
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:20'32.891
|5.380
|1
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:20'33.602
|6.091
|2
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:20'33.718
|6.207
|2
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:20'33.907
|6.396
|1
|9
|Ник де Врис
|Williams
|Mercedes
|1:20'34.633
|7.122
|1
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:20'35.421
|7.910
|1
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:20'35.834
|8.323
|1
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1:20'36.060
|8.549
|1
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|2
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|2
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|Полные результаты
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