Тактические действия Red Bull в квалификации оставили Переса в недоумении

Серхио Переса в Формуле 1 считают специалистом по городским трассам – именно на таких он одержал пять своих последних побед. Потому и в этот уик-энд в Лас-Вегасе шансы гонщика котировались довольно высоко.

Однако в субботней квалификации Перес внезапно остался 12-м. По ходу второго сегмента, когда время позволяло провести еще одну быструю попытку, Red Bull закатила машину занимавшего шестое место гонщика в гараж.

Однако соперники смогли прибавить и оттеснили Серхио на 12-е место – до десятки ему не хватило нескольких сотых.

На вопрос о том, чем были вызваны такие действия команды, пилот ответил: «Мы… на самом деле, мы изначально выбрали эту тактику. Думаю, эта трасса… это такая трасса… к сожалению, она подловила нас.

Мы обсудим это за закрытыми дверями, чтобы понять, как так вышло. На самом деле, мне и в первом-то сегменте повезло, что удалось пройти дальше. Так что тут есть, что обдумать».

При этом в отношении гонки мексиканец высказался более позитивно: «Думаю, завтра будет интересно. Случиться может всякое – посмотрим, что у нас получится».

Главный соперник Переса в споре за второе место по итогам сезона Льюис Хэмилтон тоже провел квалификацию скверно и будет на решетке всего на одну позицию выше Серхио.

Фото: Франсуа Тремблэ Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

«Показали свой максимум»

Макс Ферстаппен завершил субботу с третьим временем, отстав на 0,378 секунды от поула Шарля Леклера из Ferrari. Голландцу пришлось прервать решающую быструю попытку, так как после единственного разгонного круга шины оказались не готовы к зачетному.

«Сложность в том, что здесь скользко и прохладно, – сказал чемпион. – На городской трассе ты, конечно, хочешь ехать как можно ближе к барьерам, но это не всегда возможно. В любом случае, сегодня мы показали свой максимум.

По ходу всего уик-энда нам не хватало скорости на одном быстром круге. Это проявилось и в квалификации. Надеюсь, в гонке мы сможем контролировать состояние шин и отыгрывать позиции».

Он добавил: «Мне бы хотелось проехать сегодня быстрее, но на длинных сериях у нас хороший темп. А очки, как всем известно, разыгрываются в гонках.

Впрочем, в этот раз гонка обещает быть непростой. На этой трассе может произойти много всего, что потребует машины безопасности, также будет много борьбы на прямых.

Но прежде всего мы надеемся, что сможем успешно работать с резиной».

Оба гонщика Red Bull выиграли по одной позиции из-за штрафа Карлоса Сайнса: Максу предстоит стартовать вторым, Пересу – 11-м.

Дополнительная информация: Олег Карпов