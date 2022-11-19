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Формула 1 Новость

«Такова уж Ferrari». Бинотто прокомментировал слухи о своем увольнении

Глава Скудерии заверил, что не испытывает ни малейших опасений за собственное будущее в команде

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Такова уж Ferrari». Бинотто прокомментировал слухи о своем увольнении
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На неделе между этапами в Бразилии и Абу-Даби ведущие итальянские СМИ, включая La Gazzetta dello Sport и местную редакцию Motorsport.com, сообщили о планах компании Ferrari отказаться от услуг руководителя команды Ф1 Маттиа Бинотто и заменить его с 1 января на Фредерика Вассера из Alfa Romeo. 

Однако Скудерия выпустила официальное заявление, в котором назвала эти публикации безосновательными

На пресс-конференции FIA, которая состоялась в паддоке «Яс-Марины» ранним субботним утром, репортеры получили возможность узнать мнение самого Бинотто.

«Когда появились все эти сплетни, я сразу связался с нашим президентом Джоном Элканном, – рассказал итальянец. – Мы открыто обсудили, как лучше всего поступить в этой ситуации. И решили выпустить заявление – это, пожалуй, лучший способ покончить со слухами. 

Понятно, что все это просто болтовня без каких-либо оснований».

При этом Бинотто добавил, что ничуть не удивлен всей этой истории: «Такова уж Ferrari. Самое главное тут – не отвлекаться на подобные вещи».

Критика в адрес главы Ferrari была вызвана тем, что после отличного старта в нынешнем чемпионате команда в итоге не просто утратила лидерство, но и окончательно растеряла конкурентоспособность – сейчас ее пилоты с трудом могут угнаться даже за соперниками из Mercedes, не говоря уже про Red Bull. Даже второе место в Кубке конструкторов оказалось для Скудерии под вопросом. 

На прямой вопрос, готов ли он утверждать, что останется во главе команды в 2023 году, Маттиа ответил: «Безусловно, решать это не мне. Но я не испытываю никакого напряжения. 

Причина этого в том, что я всегда выстраиваю открытый, честный и конструктивный диалог со своими боссами, с президентом. Это касается не только краткосрочной, но и более долгой перспективы. 

Более того, если оценивать нынешний сезон, то у нас действительно были взлеты и падения. Сейчас наша машина не является быстрейшей. Но думаю, мы достигли главной цели – она в том, чтобы вновь обрести силу и разобраться с машинами 2022 года».

Он продолжил: «Наши сотрудники на фабрике полностью сконцентрированы на сезоне-2023. Более того, я считаю нынешний чемпионат выдающимся по количеству поулов, по скорости в квалификациях. 

В гоночным темпом все было не столь здорово, и его нам обязательно надо улучшать, так как все вопросы тактики и всего остального становятся намного проще, если машина сама по себе быстра. 

Так что я совершенно спокоен и даже больше. Я сконцентрирован лишь на том, что нужно команде, и на ее работе».

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