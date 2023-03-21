«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро

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Для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона начало новой кампании в Формуле 1 оказалось непростым. Со старта сезона он дважды подряд уступил в квалификации молодому напарнику Джорджу Расселлу, а в минувшее воскресенье в Джидде финишировал позади того и в гонке.

После финиша Льюис признался, что оказался в затруднительной ситуации из-за особенностей черной машины W14.

«Мы очень значительно уступаем в прижимной силе, – объяснил он. – Особенно нам сейчас нужно загрузить задок. Чем больше прижима там будет, тем более уверенно я смогу атаковать.

Однако я считаю, что даже если сделать это, у машины все равно сохранится одна особенность, с которой я никогда за карьеру не сталкивался прежде. Ее не было даже в прошлом году.

Именно эта черта лишает меня уверенности за рулем. И я намерен серьезно постараться, чтобы избавить машину это нее».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Сам Льюис не стал раскрывать подробности, однако глава Mercedes Тото Вольф позволил узнать чуть больше.

«У нас действительно есть одна фундаментальная вещь, которая не нравится Льюису, – объяснил австриец. – Она связана с его ощущением от поведения задка.

И исправить ситуацию быстро здесь точно не получится. Гонщик является самым главным сектором машины – он говорит нам о своих ощущениях, а мы должны учитывать их».

Хэмилтон добавил, что не устраивающая его черта W14 больше всего проявляется на одном быстром круге.

«Вы буквально оказываетесь на острие ноже, когда начинаете атаковать свыше 95% [возможностей машины], – объяснил гонщик. – На длинном гоночном отрезке все более понятно и предсказуемо.

Но даже в гонке у меня нет полной уверенности. Я просто пытаюсь выжимать максимум из того, что есть».

Говоря о расстановке сил в пелотоне, Льюис отметил: «Очень странно видеть, что Ferrari позади нас. На этой трассе совсем другой асфальт, и пока мы не вполне поняли, почему на нем наша машина работает одним образом, а на другом покрытии – иначе.

Но уик-энд принес немало позитива. Понятно, что три первых этапа пройдут во взлетах и падениях, но мы рассчитываем как можно быстрее получить обновления и приблизиться к Astons».

Сейчас Mercedes и Astin Martn заработали поровну очков, но зеленая команда выше в протоколе благодаря двум подиумам Фернандо Алонсо.