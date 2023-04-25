«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

Хотя болельщики Формулы 1 далеко не столь радикальны, как поклонники футбола, они тоже далеко не ангелы. Помимо поддержки собственных кумиров фанаты на трибунах частенько выражают негативное отношение к другим представителям пелотона.

Свист и недружелюбные выкрики нередко можно услышать во время церемонии награждения или парада пилотов. После перехода в Mercedes в 2022 году с такими проявлениями столкнулся и Джордж Расселл.

«Со мной это впервые случилось в прошлом году, – рассказал британец в интервью Square Mile. – Меня начали освистывать во время одного из парадов.

Прежде я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Я ведь 24-летний ребенок, который живет в собственной мечте. Просто выхожу по утрам из дома, упорно тружусь и стараюсь добиться максимума – а тут вдруг взрослые мужики устраивают тебе такое.

Я, конечно, лишь посмеялся, но эти моменты заставляют тебя задуматься».

Гонщик развил тему: «Это старый добрый мир. Многие из нас живут в социальных сетях, где невероятно токсичная атмосфера. Особенно это касается всего, что связано с Ф1.

Я считаю важным учиться тому, как справляться с такими вещами. На самом деле, уже в школе вы начинаете сталкиваться с проблемами в этой области, а потом они лишь нарастают».

Джордж признался, что вынужден был даже прибегнуть к помощи специалиста.

«Те люди, которым я верю и которых люблю, оказывают огромную поддержку, – сказал пилот Mercedes. – Но, честно говоря, больше всех мне помогает психолог. Он знает, какие вопросы задавать, как реагировать не те или иные ситуации – ведь он профессионал.

Когда мы ходим в зал, то просим помощи у профессиональных тренеров. А психолог – такой же тренер, только для головы. И он знает, чем тебе помочь и как сделать, чтобы ты почувствовал себя лучше».