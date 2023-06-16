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«Такое случилось со мной впервые». Ferrari не нашла проблем в машине Леклера

Монегаск признался, что самое тщательное изучение его машины после Гран При Испании не позволило ответить на вопрос, что произошло с ней в квалификации

Роберто Кинкеро
Автор:
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Шарль Леклер показал только 19-ю скорость в субботней сессии Гран При Испании. По его словам, машина отказывалась нормально ехать в левых поворотах – так как установить причину проблемы на месте не удалось, решено было заменить на SF-23 всю заднюю часть. 

Гонщик стартовал с пит-лейна и смог добраться к финишу лишь до 11-го места. 

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Когда участники Ф1 съехались на следующий этап в Монреаль, репортеры поинтересовались у монегаска, что же стало причиной его проблем на испанском этапе. Ответ пилота оказался весьма необычным. 

«Такое произошло со мной впервые за карьеру, – рассказал Шарль. – Сразу после той квалификации я сказал, что нам нужно все тщательно проанализировать. Из данных было видно, что в о всех левых поворотах я терял шесть-семь десятых. 

Но в итоге мы не нашли никаких технических проблем, которые объясняли бы такое поведение машины. Мне просто нечего тут сказать».

Он добавил: «Команда не удовлетворена теми результатами, которые мы демонстрируем. Они невероятно далеки от предсезонных ожиданий. Тем более настораживает вся эта история с барселонской квалификацией. Должна же быть какая-то причина, ведь у Карлоса [Сайнса] машина отлична ехала в субботу, пусть даже с гоночным темпом и возникли сложности. 

Но это хотя бы дает мне уверенность, что у нас есть точное направление работы. Это позволяет мне верить в наш проект».

В Монреале у Ferrari будут очередные новинки. Но, по словам Леклера, это едва ли позволит радикально изменить ситуацию. 

«Я не жду чудес, – сказал он. – Мы просто должны разобраться в том, как использовать возможности своей машины и получать от нее максимум посредством настроек. В Испании мы оказались за пределами оптимального диапазона, из-за чего потеряли в скорости. 

Уверен, что этот уик-энд будет для нас более успешным, но не стоит рассчитывать на серьезный шаг вперед. Мы полагаем, в этот раз будет очень сильна Astion Martin и, разумеется, Red Bull. А вот чего ожидать от Mercedes, пока неясно».

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