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Формула 1 / Гран При России Новость

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

Гонщик Alpine подметил особенность «Сочи Автодрома», которая отличает его от других арен Формулы 1

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

Гран При России дебютировал в календаре Формулы 1 в 2014 году. В сравнении с классическими европейскими гонками отечественный этап еще очень молод, а конфигурация трассы порой вызывает критические замечания пилотов и болельщиков. 

Однако с течением времени, как это часто бывает, Ф1 свыклась с сочинским колоритом, а некоторые особенности гоночного кольца в Олимпийском парке уже стали фирменными.

В преддверии восьмого Гран При России трасса удостоилась теплых слов от Эстебана Окона. Тот уже трижды стартовал здесь в гонках Ф1 и неизменно зарабатывал в них очки.

«Мне здесь очень нравится, – сказал пилот Alpine на медиа-сессии. – Начать с того, что в 2015-м я провел на этой трассе очень классные гонки в серии GP3. А когда перешел в Ф1, мне легче всего дались 90-градусные повороты [каких много в Сочи].

Кроме того, тут есть искусственные газоны. На других трассах их сейчас почти не осталось. А здесь они все сохранились. 

Так что в каком-то смысле это место уже становится олдскульным. В дождь это покрытие становится очень скользким, и я чувствую, что могу извлечь из этого преимущество».

Эстебан добавил: «Также на этой трассе очень важны эффективные тормоза. И еще важно в некоторых местах сохранять хорошую скорость. В прошлом году нам удалось добиться хороших результатов (пятого и седьмого мест на старте и на финише – прим.ред.). Надеюсь, получится и в этот раз. Тогда уик-энд можно будет назвать успешным».

Пока все победы в Сочи достались Mercedes. Пилотам Lotus/Renault/Alpine ни разу за семь прошедших лет не удалось попасть на подиум.

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