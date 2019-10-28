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Формула 1 / Гран При Мексики / Новости

«Такие решения убивают спорт». Квята расстроил штраф в Мехико

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«Такие решения убивают спорт». Квята расстроил штраф в Мехико
Автор:
28 окт. 2019 г., 00:15

Российский пилот не согласился с решением судей Гран При Мексики, которые оштрафовали его за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге.

Даниил Квят пересек финишную черту в Мексике девятым – после того как в предпоследнем повороте поддел Renault Нико Хюлькенберга, развернув немца и отыграв таким образом одну позицию. Однако уже спустя несколько минут после финиша судьи выписали россиянину 10-секундный штраф, который отбросил Даниила на 11-е место.

После этого на девятую позицию переместился Пьер Гасли, а Нико Хюлькенберг, которому удар о барьер безопасности не помешал добраться до финиша, замкнул первую десятку.

После окончания Гран При судьи не стали вызывать пилотов для дачи объяснений, как это обычно бывает после спорных эпизодов на последних кругах гонки. Руководитель гонки Майкл Маси на вечернем брифинге с прессой заявил, что в этом не было необходимости. «По словам судей, в этом эпизоде все было более чем очевидно», – сказал он. Тем не менее, сам Квят со штрафом не согласился.

«Я бы не хотел говорить об этом слишком много, потому что все еще очень расстроен, – отметил россиянин после финиша в разговоре с корреспондентом Motorsport.com. – Как пилот я категорически не согласен с этим [штрафом]. Потому что они сами говорят, что нам можно гоняться, что мы должны бороться.

Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга. Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе, а потом нас за это штрафуют… Они просто убивают спорт таким образом. Да, порой мне не нравится то, что делают судьи».

Я не видел Нико после финиша. Может быть я поговорю с ним, когда увижу. Конечно, я не хочу, чтобы этот инцидент повлиял на наши отношения, потому что мы хорошо ладим. Мне жаль, что так вышло, но он в итоге все равно заработал очко, а я не получил ничего. При том, что он защищался очень жестко.

Это был последний круг, последний поворот – и такие вещи могут случаться. Я гонщик, и я предпочитаю рисковать, чтобы отыграть позицию – а не отпускать педаль газа, чтобы довольствоваться тем, что есть».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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