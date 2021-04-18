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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

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Поведение Никиты внезапно вызвало гнев в Бразилии

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

В субботу поведение Никиты Мазепина вновь стало поводом для обсуждений. Российский гонщик Haas обогнал Антонио Джовинацци в самом конце прогревочного круга в квалификации, что не принято по негласному соглашению пилотов. 

Итальянец был крайне недоволен Мазепиным, обматерив его по радио. Однако сам Никита не увидел в своих действиях ничего предосудительного. Это вызвало возмущение у бразильских комментаторов Формулы 1.

«Это показывает, кто он такой, – заявил комментатор в эфире. – Он прокладывает себе путь деньгами, у него нет начальника, никто его не усмиряет. Такие люди не учатся и не развиваются. 

Он будет выступать в Ф1, пока его отец готов за это платить. Если Ф1 такое позволяет, пилот даже иметь хотя бы уважение».

Напомним, что за схожие действия Мазепина критиковали и после квалификации Гран При Бахрейна. Однако босс Haas Гюнтер Штайнер после вчерашних заездов заступился за своего пилота.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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