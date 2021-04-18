«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

В субботу поведение Никиты Мазепина вновь стало поводом для обсуждений. Российский гонщик Haas обогнал Антонио Джовинацци в самом конце прогревочного круга в квалификации, что не принято по негласному соглашению пилотов.

Итальянец был крайне недоволен Мазепиным, обматерив его по радио. Однако сам Никита не увидел в своих действиях ничего предосудительного. Это вызвало возмущение у бразильских комментаторов Формулы 1.

«Это показывает, кто он такой, – заявил комментатор в эфире. – Он прокладывает себе путь деньгами, у него нет начальника, никто его не усмиряет. Такие люди не учатся и не развиваются.

Он будет выступать в Ф1, пока его отец готов за это платить. Если Ф1 такое позволяет, пилот даже иметь хотя бы уважение».

Напомним, что за схожие действия Мазепина критиковали и после квалификации Гран При Бахрейна. Однако босс Haas Гюнтер Штайнер после вчерашних заездов заступился за своего пилота.