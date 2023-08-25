«Такая Формула 1 может быстро ему наскучить». Хилл допустил уход Макса
Чемпион мира 1996 года предположил, что если у нынешнего лидера Больших Призов не появятся достойные соперники, тот предпочтет «играть на компьютере в Монако»
Макс Ферстаппен не встречает достойной конкуренции в нынешнем сезоне Ф1. Весной с лидером Red Bull еще пытался конкурировать его партнер по команде Серхио Перес, но по мере эволюции машины RB19 голландец стал на трассах доминирующей силой. Он выиграл десять из 12 Гран При нынешнего сезона, в том числе восемь последних подряд.
Рассуждая в подкасте Sky Sports F1 о том, как столь серьезное преимущество может сказаться на интересе самого Макса к гонкам, сильнейший пилот 1996 года Дэймон Хилл отметил: «Мне кажется, есть вероятность, что ему наскучит такая Формула 1. Если послушать его комментарии, можно уловить, что Макс не в восторге от большого объема работы, количества перелетов и тех мероприятий, в которых ему приходится участвовать.
Тут никогда нельзя знать наверняка. Он может решить, что ему больше не нужны все эти хлопоты – уйти и играть на компьютере в Монако. Безусловно, вероятность такого сценария не слишком велика. Но ведь его же ничего здесь не держит, верно?».
Развивая свою мысль, победитель 22 Гран При предположил, что в случае досрочного завершения карьеры Макс не сможет долго просидеть без гонок – и вернется, как в свое время Михаэль Шумахер или Фернандо Алонсо.
«Мы говорим об очень раннем прекращении выступлений из-за выгорания, – объяснил Хилл. – Посмотрите на Фернандо, который выступает невероятно долго: даже ему потребовался небольшой перерыв.
Порой ты спрашиваешь себя – неужели этим парням не хочется заниматься чем-то еще, на что у них нет времени по ходу выступлений в Формуле 1?
Но если кто-то пробует сделать так, то очень быстро понимает, что в действительности он больше всего хочет побеждать в Гран При и стартовать в Ф1.
И тех, кто возвращается, обычно отличает даже больший энтузиазм, чем прежде».
Сейчас Максу Ферстаппену 25 лет. Его нынешний контракт с Red Bull Racing действует до конца 2028 года.
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