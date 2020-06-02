Когда лондонский суд приговорил Бертрана Гашо к реальному сроку за нападение на таксиста с газовым баллончиком, команде Jordan потребовался новый пилот. Деньги Mercedes убедили Эдди Джордана усадить за руль 22-летнего немца по имени Михаэль Шумахер.

В тот момент нынешний технический директор Racing Point Энди Грин был молодым инженером в Jordan. Он присутствовал на самых первых тестах, которые команда устроила для новичка. О том, как прошел тот день и что было дальше, Грин рассказал в официальном подкасте Формулы 1 Beyond the Grid.

«Летом 1991-го мы отправились на южное кольцо «Сильверстоуна», оно было через дорогу от нашей базы, – вспомнил Энди историю 30-летней давности. – Тогда Гашо преступил закон, и Эдди сказал: «Ну что, давайте попробуем этого парня, Шумахера, он должен поехать за нас в Спа». Никто в команде ничего о нем не знал. Еще не было Google, чтобы выяснить, кто он такой и что из себя представляет.

Михаэль сел за руль и проехал несколько кругов. Сразу было видно, как он находит общий язык с машиной. В его действиях не было ни единой ошибки, он делал все максимально эффективно. Прямо перед нами была точка жесткого торможения. Прошло всего два или три круга, когда тормоза на машине стали раскаляться докрасна. Мы видели, что он по-настоящему атакует».

Михаэль Шумахер за рулем Jordan 191 Фото: Sutton Images

По словам Грина, гоночный инженер немца Тревор Фостер испугался, что пилот разобьет машину, на которой ему предстояло выступать в Гран При Бельгии, и попросил Михаэля остановиться. После этого между ними произошел следующий диалог. Фостер сказал: «Для тебя все это в новинку. Думаю, пока стоит ехать чуть медленнее. Не начинай сразу же атаковать изо всех сил».

Нынешний глава технического штаба Racing Point продолжил: «Михаэль выглядел ошарашенным. Он ответил: «Так я еще и не начинал. Разве это были атаки? Я просто знакомился с машиной». Инженер спросил его: «Ну и… И что же ты узнал?»

Михаэль начал описывать поведение автомобиля, говоря в точности те же слова, что мы слышали от наших гонщиков в последних Гран При. Он расписал все в мельчайших деталях, добавив, как можно использовать эти характеристики и в каком направлении стоит работать с настройками, чтобы добиться большего в гонках.

Этот мальчишка просто ошеломил нас. Мы никогда не слышали от человека, который впервые сел за руль, настолько точного описания машины и рекомендаций по настройкам.

А ведь он проехал пять, если меня не подводит память, или шесть кругов. И уже совершенно точно знал, с чем имеет дело.

Его слова в точности соответствовали тому, что говорили наши пилоты Бертран Гашо и Андреа де Чезарис. Но они проехали по полсезона, а Михаэль всего шесть кругов. Мы поняли, что он по-настоящему талантлив».

Михаэль Шумахер в боксах Jordan Фото: Райнер Шлегельмильх

Вскоре после тестов Jordan отправилась в Спа, где Михаэля ждала настоящая проверка. Первую тренировку он закончил 11-м, но затем прибавлял с каждой сессией. Новичок квалифицировался седьмым, а в воскресной утренней разминке стал четвертым.

«С первых же кругов в Спа мы окончательно убедились, что имеем дело с особенным пилотом, – рассказал Грин. – Он просто летел по трассе. А де Чезарис… Порой возникало впечатление, что его застали врасплох. Он не ожидал, что напарник преподаст ему такой урок и буквально разгромит.

Надо отметить, Андреа повел себя правильно и включился в работу. Едва увидев скорость Михаэля, он всерьез засел за изучение его телеметрии. Прежде мы не видели от него подобного. Весь уик-энд он бился за то, чтобы догнать Шумахера. А тот был невероятно быстр».

Первый поворот Гран При Бельгии 1991 года: Шумахер уже пробился на пятое место, машину де Чезариса можно разглядеть позади Фото: Motorsport Images

По словам Грина, в той гонке Jordan могла рассчитывать на потрясающий результат. Де Чезарис по ходу дистанции пробился на второй место и держался в нескольких секундах от лидирующего Сенны, но обе зеленые машины еще до старта были обречены.

«Могу представить, чем бы кончилась та гонка, если бы у Михаэля с самого начала не возникли проблемы, – отметил он. – К сожалению, у него не было большого опыта стартов. В тренировках их не отработаешь, и это сыграло против него.

Увы, он сразу же сжег сцепление [и сошел еще до конца первого круга]. Но машина в тот день все равно не доехала бы до финиша. В тот раз у нас были доработанные моторы, из-за чего чуть вырос расход масла. Мы не отследили этого до гонки, так что на дистанции масляный бак все равно опустел бы [как случилось у де Чезариса за три круга до финиша].

Андреа показал, на что была способна машина. Его результат мог получиться ошеломляющим, но так и не стал реальностью. У меня нет ни малейших сомнений, что Михаэлю было по силам приехать на подиум. Пусть и с некоторыми оговорками, он вполне мог подняться и на его высшую ступень. Я бы рискнул поставить деньги на это».

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Дополнительная информация: Олег Карпов