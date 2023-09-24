«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
Гонщик Mercedes не оценил попытку команды за его счет спасти гонку напарника, которые оказался в невыгодной ситуации из-за рискованной тактики
Еще до старта Гран При Японии эксперты сходились к мнению, что преодолеть дистанцию проще всего будет с двумя пит-стопами. Именно акую схему использовали почти все гонщики за редкими исключениями.
Одним из них стал Джордж Расселл – стартовав с восьмого места, британец провел первый пит-стоп позже всех, на 24-м круге. За счет этого он на несколько поворотов даже вышел в лидеры, однако на финальном отрезке вынужден был вести гонку на сильно изношенной резине.
Расселла опередили Оскар Пиастри с Шарлем Леклером, а затем догнали партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс на свежих шинах.
В команде из Брэкли – которая проводила этап без своего главы Тото Вольфа на мостике – решили использовать ту же хитрость, то обеспечила Ferrari победу в Сингапуре.
Расселл должен был пропустить напарника, а затем обороняться от Сайнса, используя DRS. Но Льюиса этот план вообще не впечатлил.
«Мне не кажется, что это была хорошая идея, – сказал он после финиша. – Когда мне предложили этот план, я понял, что они вспомнили прошлую гонку, но мысла в этом не было.
Мне нужно было как можно быстрее мчаться вперед, у меня была своя гонка. Отрыв уже достиг пары секунд, когда они попросили меня помочь Джорджу с DRS. Мне пришлось сбросить газ на прямой, чтобы он оказался в восьми десятых.
Он получил возможность задействовать DRS, но почти сразу же его обогнали. Это было неизбежно, так как Джордж ехал с одним пит-стопом, а мы – с двумя.
Так что [Сайнс] обогнал его и повис у меня на хвосте, что заметно осложнило мне финальные круги. Так что, думаю, мы можем быть довольны финишу на пятом и седьмом местах. Это уж точно лучше, чем на шестом и седьмом».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Хэмилтон продолжил: «На самом деле, нам следовало гораздо раньше провести обмен позициями и постараться как можно дальше уехать от Ferrari.
Может, это и Джордже помогло бы в обороне, а уж мне так точно. Но вместо этого мы затеяли борьбу на трассе, повредили себе шины и заметно осложнили ситуацию.
Нам не важно, кто на какой позиции финиширует. Куда важнее остаться впереди Ferrari, с ними у нас борьба [в Кубке конструкторов]. И сегодня нам надо было работать, как одной команде».
Скудерия по итогам этапа на «Сузуке» отыграла у Mercedes еще четыре очка – теперь между командами 20 баллов.
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