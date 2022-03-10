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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren

Ландо смог проехать по ходу первого дня тестов в Бахрейне всего 50 кругов из-за неполадок в тормозной системе

Адам Купер
Автор:
«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren
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После хорошей скорости в Барселоне команде McLaren не удалось развить успех в первый день второй предсезонной сессии в Сахире. Даниэль Риккардо, который должен был работать в четверг, не смог сесть за руль из-за плохого самочувствия – а сменивший его Ландо Норрис провел большую часть дня в гараже из-за неполадок с тормозами. 

Британец стал шестым по скорости, отстав на полторы секунды от лучшего результата Пьера Гасли из AlphaTauri, но большую часть дня просидел в гараже, пока механики чинили его MCL36. 

«Мы рассчитывали совсем не на это, – признался Ландо репортерам в паддоке. – Я заменил Даниэля, так как это было проще для всех. Но сегодня с машиной возникло сразу несколько проблем. Разобраться с ними удалось далеко не сразу, потому и не получилось проехать много кругов.

Досадно, особенно на контрасте с Барселоной. Мне очень хотелось попробовать много всего разного, чтобы понять разницу. Также важно было проверить, как наша машина ведет себя здесь на довольно кочковатой трассе».

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Гонщик добавил: «Что-то мы, конечно, выполнили, но до длинных серий кругов дело не дошло. Придется выжимать максимум из того, что есть.

Но неполадки значительно помешали нам, с этим обязательно надо разобраться».

На вопрос о том, что именно сломалось, Норрис отметил: «Если говорить просто, тормоза. В деталях я и сам не уверен – что-то с температурой или вроде этого. 

Неполадки помешали нам проводить длинные серии. Надо обязательно разбираться с этим, но сделать это будет не так просто. Важно понять, что в наших силах.

Надо отыскать какие-то компромиссные решения, которые позволят нам ездить больше. Парни уже работают над этим. Работы много».

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