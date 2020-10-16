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Формула 1 / Новость

«Его критикуют так называемые эксперты». Кубица заступился за Ферстаппена

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«Его критикуют так называемые эксперты». Кубица заступился за Ферстаппена
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению польского гонщика, те, кто негативно высказываются о Максе, просто не понимают, чего тот смог достичь

Нынешний сезон стал для Макса Ферстаппена уже шестым в Формуле 1. Голландец давно не самый молодой в пелотоне, он принес Red Bull девять побед в Гран При – и хотя ему удается регулярно оставлять позади партнеров по команде, постепенно появляются те, кто находит негатив в выступлениях голландца. 

Якобы Макс недостаточно хорош в роли лидера команды, не обеспечивает ей достаточный прессинг для более быстрого прогресса, а сам не всегда может навязать на трассе борьбу соперникам из Mercedes. 

Однако экс-пилот Ф1 Роберт Кубица уверен, что оценивать Ферстаппен нужно с учетом его феноменальной карьеры, когда тот всего за год прошел путь от картинга до Ф1, дебютировал в Гран При в 17 лет, а уже в 18 покорил вершину подиума в дебютном выступлении за Red Bull. 

«Я узнал его имя благодаря успехам в картинге, – рассказал поляк в интервью сетевому изданию Formule1.nl. – В действительности, очень немногие осознают, чего он сумел добиться. Макс невероятно быстро стал зрелым гонщиком. Вспомните, как он провел первую гонку [в Red Bull] и сдержал Кими Райкконена [на пути к победе в Испании-2016].  

Это был очень эмоциональный момент. Признаюсь, даже я сам не ожидал от себя тех ощущений, которые испытал тогда. 

Да, так называемые эксперты критикуют его – например, за стиль управления машиной. Вот только он делает все безупречно. Он рискует гораздо сильнее многих, но при этом отлично справляется. Просто молодец».

Ферстаппен за шесть этапов до конца сезона Ф1 занимает третье место в общем зачете, уступая Валттери Боттасу из Mercedes 14 очков. Кубица сейчас проводит дебютный сезон DTM, где идет в классификации 16-м и последним.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица , Макс Ферстаппен
Автор Александр Кабановский

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