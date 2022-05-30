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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Так кто кого сдерживал? Вольф обвинил Алонсо, а тот – Хэма

По мнению испанца, Льюис Хэмилтон и не собирался его обгонять

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Так кто кого сдерживал? Вольф обвинил Алонсо, а тот – Хэма
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На последнем отрезке гонки Формулы 1 в Монако группа пилотов оказалась позади Фернандо Алонсо, который, казалось, ехал медленнее преследователей. Непосредственно позади него был Льюис Хэмилтон, который никак не мог обогнать испанца.

В свою очередь за Хэмилтоном на девятом месте ехал напарник Алонсо Эстебан Окон. В какой-то момент команда узнала, что Окону добавили пять секунд, признав его виновным в небольшом контакте с Хэмилтоном. Тогда Алонсо приказали увеличить темп, чтобы и Хэмилтон, а следом и Окон смогли также прибавить и у француза образовался пятисекундный отрыв от следовавшего за ним Валттери Боттаса.

Алонсо и правда тут же прибавил, показав даже лучшее время круга. Но Хэмилтон скорость увеличивать не стал. Увидев это, Алонсо и сам сбавил, так что положение на трассе вернулось к тому, что было несколькими кругами ранее: седьмым шел Алонсо, а за ним хвост из нескольких преследователей.

Так эта группа и доехала до финиша. Окон стал девятым, но после добавления пяти секунд вылетел из очковой зоны.

После гонки глава Mercedes Тото Вольф назвал темп испанца «соответствующим Формуле 2». На это Алонсо посоветовал Вольфу приглядеться к темпу Хэмилтона.

«Мне нужно было беречь шины, – объяснил двукратный чемпион мира. – В некоторых поворотах была угроза гранулирования моей резины, так что первые 10-15 кругов после пит-стопа я ее берег.

Затем мне сказали прибавить, чтобы помочь Эстебану, но я то прибавил, а Хэмилтон не захотел и сдерживал Окона позади, не позволив тому отыграть пять секунд и заработать очки. Обидно это».

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