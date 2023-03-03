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Так есть у Mercedes темп или нет? Расселл объяснил

По словам Джорджа, машина W14 хорошо едет с полными баками, но не особенно хороша в квалификационной конфигурации

Александр Кабановский
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Так есть у Mercedes темп или нет? Расселл объяснил
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После сложного сезона-2022 в команде Mercedes выражали надежду, что новая машина W14 позволит сделать шаг вперед. Однако по итогам первого дня Гран При Бахрейна Льюис Хэмилтон оказался только на восьмой строчке, Джордж Расселл и вовсе остался 13-м. 

Как объяснил 25-летний гонщик, все дело в том, что пока команде не удалось отыскать хорошую квалификационную скорость, тогда как в гоночной конфигурации черная машина смотрится куда лучше. Подобное уже происходило в минувшем сезоне. 

«Картина в плане квалификационного и гоночного темпа выглядит знакомой, – сказал Джордж репортерам. – В работе с настройками мы вышли за пределы оптимального окна, которое за зиму стало другим.

Но ощущения от машины стали чуть лучше [по сравнению с тестами]. На этом этапе у нас чуть иное заднее крыло, потому надо убедиться, что все работает в соответствии с ожиданиями. Хочется верить, что завтра утром мы получим больше ответов».

Говоря о соперниках, он добавил: «Некоторые из них выглядят очень сильно. Главным сюрпризом стала, конечно, Aston Martin. Нам же надо повнимательнее поработать со своими данными, чтобы понять, какие еще изменения необходимы». 

Расселла спросили, чего именно не хватает W14.

«Прежде всего, прижимной силы, – ответил пилот. – Но это только четвертый день работы с новой машиной. Нам надо научиться использовать весь ее потенциал. Сейчас это нам пока не удается».

Год назад британец финишировал в Бахрейне на четвертой позиции после схода пары Red Bull незадолго до финиша. 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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