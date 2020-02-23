Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили сводный протокол тестов, причем преимущество финна над соперниками из других команд достигло почти полутора секунд. Кроме того, Хэмилтон и Mercedes стали лидерами по пройденной дистанции среди всех пилотов и команд.

Эти результаты выглядели особенно впечатляюще в сравнении с показателями Ferrari. Итальянская команда, которая три последних сезона оставалась главным соперником Mercedes, не смогла показать сравнимую скорость. Утром заключительного дня машина Себастьяна Феттеля и вовсе остановилась на трассе с отказавшим мотором.

Между тем у действующих чемпионов тоже была поломка – под конец второго дня время потерял Боттас. Первоначально считалось, что дело в отказе электросистемы, однако Motorsport.com удалось выяснить, что в действительности повреждения получил блок внутреннего сгорания, который потребовалось заменить.

Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл связал неисправность с теми доработками, которые были внесены в конструкцию силовой установки к старту сезона.

«В Бриксуорте (где делают двигатели Mercedes – прим.ред.) кипит работа, – объяснил он. – У нас много улучшений – и в системе рекуперации, и в блоке внутреннего сгорания. Как и всегда, [на тестах] мы сражаемся с небольшими сложностями, когда все новинки собираются вместе.

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы отыскать верные спецификации, проверить их на долгих отрезках работы [на стенде], а затем передать командам, чтобы те установили двигатель на свои шасси».

Кроме самой Mercedes, неполадки с клиентским мотором возникли у Williams – Николя Латифи остановился на трассе в пятницу, что потребовало замены силовой установки.

Не только Ferrari и Mercedes не удалось отработать тесты без проблем – Honda в качестве предосторожности сменила двигатель на Red Bull Алекса Элбона, однако после проверок мотор был признан полностью исправным.

Стоит добавить, что в сезоне-2019 силовые установки Mercedes зарекомендовали себя самыми надежными. Вот каким оказался ресурс компонентов на машине Хэмилтона после финиша Гран При Абу-Даби.