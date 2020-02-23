Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes
Со стороны могло показаться, что первая неделя предсезонных заездов в Барселоне прошла для чемпионов мира по идеальному сценарию. Однако Motorsport.com удалось разузнать, что не все так безоблачно
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили сводный протокол тестов, причем преимущество финна над соперниками из других команд достигло почти полутора секунд. Кроме того, Хэмилтон и Mercedes стали лидерами по пройденной дистанции среди всех пилотов и команд.
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Эти результаты выглядели особенно впечатляюще в сравнении с показателями Ferrari. Итальянская команда, которая три последних сезона оставалась главным соперником Mercedes, не смогла показать сравнимую скорость. Утром заключительного дня машина Себастьяна Феттеля и вовсе остановилась на трассе с отказавшим мотором.
Между тем у действующих чемпионов тоже была поломка – под конец второго дня время потерял Боттас. Первоначально считалось, что дело в отказе электросистемы, однако Motorsport.com удалось выяснить, что в действительности повреждения получил блок внутреннего сгорания, который потребовалось заменить.
Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл связал неисправность с теми доработками, которые были внесены в конструкцию силовой установки к старту сезона.
«В Бриксуорте (где делают двигатели Mercedes – прим.ред.) кипит работа, – объяснил он. – У нас много улучшений – и в системе рекуперации, и в блоке внутреннего сгорания. Как и всегда, [на тестах] мы сражаемся с небольшими сложностями, когда все новинки собираются вместе.
Нужно хорошо поработать над тем, чтобы отыскать верные спецификации, проверить их на долгих отрезках работы [на стенде], а затем передать командам, чтобы те установили двигатель на свои шасси».
Кроме самой Mercedes, неполадки с клиентским мотором возникли у Williams – Николя Латифи остановился на трассе в пятницу, что потребовало замены силовой установки.
Не только Ferrari и Mercedes не удалось отработать тесты без проблем – Honda в качестве предосторожности сменила двигатель на Red Bull Алекса Элбона, однако после проверок мотор был признан полностью исправным.
Стоит добавить, что в сезоне-2019 силовые установки Mercedes зарекомендовали себя самыми надежными. Вот каким оказался ресурс компонентов на машине Хэмилтона после финиша Гран При Абу-Даби.
|
Компонент
|
Пройденная дистанция, км
|
Блок ДВС
|
5 578
|
Турбина
|
5 578
|
MGU-H
|
5 578
|
MGU-K
|
7 281
|
Контрольная электроника
|
12 966
|
Батарея
|
8 164
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes
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