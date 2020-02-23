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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes

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Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 февр. 2020 г., 11:28

Со стороны могло показаться, что первая неделя предсезонных заездов в Барселоне прошла для чемпионов мира по идеальному сценарию. Однако Motorsport.com удалось разузнать, что не все так безоблачно

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили сводный протокол тестов, причем преимущество финна над соперниками из других команд достигло почти полутора секунд. Кроме того, Хэмилтон и Mercedes стали лидерами по пройденной дистанции среди всех пилотов и команд. 

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Эти результаты выглядели особенно впечатляюще в сравнении с показателями Ferrari. Итальянская команда, которая три последних сезона оставалась главным соперником Mercedes, не смогла показать сравнимую скорость. Утром заключительного дня машина Себастьяна Феттеля и вовсе остановилась на трассе с отказавшим мотором.  

Между тем у действующих чемпионов тоже была поломка – под конец второго дня время потерял Боттас. Первоначально считалось, что дело в отказе электросистемы, однако Motorsport.com удалось выяснить, что в действительности повреждения получил блок внутреннего сгорания, который потребовалось заменить.   

Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл связал неисправность с теми доработками, которые были внесены в конструкцию силовой установки к старту сезона. 

«В Бриксуорте (где делают двигатели Mercedes – прим.ред.) кипит работа, – объяснил он. – У нас много улучшений – и в системе рекуперации, и в блоке внутреннего сгорания. Как и всегда, [на тестах] мы сражаемся с небольшими сложностями, когда все новинки собираются вместе.   

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы отыскать верные спецификации, проверить их на долгих отрезках работы [на стенде], а затем передать командам, чтобы те установили двигатель на свои шасси».

Кроме самой Mercedes, неполадки с клиентским мотором возникли у Williams – Николя Латифи остановился на трассе в пятницу, что потребовало замены силовой установки. 

Не только Ferrari и Mercedes не удалось отработать тесты без проблем – Honda в качестве предосторожности сменила двигатель на Red Bull Алекса Элбона, однако после проверок мотор был признан полностью исправным. 

Стоит добавить, что в сезоне-2019 силовые установки Mercedes зарекомендовали себя самыми надежными. Вот каким оказался ресурс компонентов на машине Хэмилтона после финиша Гран При Абу-Даби.

Компонент

Пройденная дистанция, км

Блок ДВС

5 578

Турбина

5 578

MGU-H

5 578

MGU-K

7 281

Контрольная электроника

12 966

Батарея

8 164
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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