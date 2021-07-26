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Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Автор:
, редактор (Франция)

Без малого четверть века назад вся история Формулы 1 могла пойти по другому пути – об этом рассказал бывший гоночный босс Mercedes Норберг Хауг

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Завоевав два титула в составе команды Benetton, в 1996 году Михаэль Шумахер перешел в Ferrari, в тот момент прозябавшую в середине пелотона. Став лидером команды, немец привел ее к триумфальным успехам, хотя на это и потребовалось несколько сезонов.

В конце 90-х главными соперниками Шумахера были команда McLaren и ее лидер Мика Хаккинен. Финн дважды стал чемпионом мира, переиграв соперников из Скудерии. 

Однако, как оказалось, сценарий тех сезонов мог получиться совершенно иным: дело в том, что McLaren решила переманить Михаэля к себе, и этот план продвинулся достаточно далеко. 

О событиях четвертьвековой давности в подкасте Beyond the Grid рассказал бывший гоночный босс Mercedes Норберт Хауг. В описываемый период немецкий концерн был партнером McLaren, поставляя команде моторы, потому Хауг имел непосредственное отношение к руководству проектом. Кроме того, он хорошо знал Михаэля, который в начале 90-х входил в молодежную программу Mercedes.

«Наше соперничество [с Шумахером] складывалось невероятно напряженно, – вспомнил он. – Но при этом в паддоке мы сохраняли хорошие отношения. Помню, как-то я пошутил, что нам неплохо бы гоняться сообща.

В действительности, это вовсе не шутка. В 1998 году состоялись секретные переговоры [Михаэля с McLaren]. Но эта история так ничем и не закончилась. В теории никто не был против, но на практике не сложилось. 

Надо сказать, что идея вовсе не была изначально обреченной. В 1998 году у нас была отличная машина, построенная Эдрианом Ньюи. Выступать на такой в то время хотел любой пилот».

В итоге Михаэль остался в Ferrari и с 2000 года начал период доминирования в чемпионате – на протяжении пяти сезонов подряд он становился чемпионом, попутно перекрыв все рекорды Ф1. 

«Думаю, Михаэль мог бы завоевать титул даже раньше, – отметил Хауг. – Он стал бы чемпионом в 1999-м, если бы не попал в ту аварию [в Сильверстоуне, которая закончилась переломом ноги]. Впрочем, и мы наверняка выиграли бы в 2000-м, если бы не поломки машины. 

Это был отличный период с очень яркими поединками. Как по мне, его отражением стала гонка 2000 года в Спа».

Хаккинен обогнал Шумахера на том Гран При Бельгии, использовав момент, когда оба опережали кругового пилота.

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