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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Табурет, на который присел Хэмилтон, продали за 60 000 рублей

Сделка свершилась в Малайзии, табурет был пластиковым

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Табурет, на который присел Хэмилтон, продали за 60 000 рублей
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В минувшие дни пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл посетили Малайзию по приглашению спонсора их команды, местной нефтяной компании Petronas. Одним из итогов их визита стало обогащение владельца пластикового табурета, на который во время визита присел Хэмилтон.

Вскоре после отлета гонщика на местном сайте появилось объявление о продаже пластикового табурета с фотографией сидящего на нем Льюиса, пишет Says.com. В нем говорилось, что с тех пор предмет уличной мебели не мыли, и он сохранил отпечаток пилота.

В объявлении указывалась цена в 2 тысячи 888 малайзийских ринггитов, что примерно равно 700 долларам или 60 тысячам рублей. Вскоре после появления объявления лот был помечен как «продано».

Кто стал обладателем табурета с отпечатком Хэмилтона осталось тайной.

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