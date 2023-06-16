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Таблоид: Хэмилтон потребовал от Mercedes пятилетний контракт

Сенсационную новость со ссылкой на собственные источники сообщила Daily Mail

Алтай Гек
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

В последнее время тема нового соглашения Льюиса Хэмилтона с Mercedes уже набила изрядную оскомину. Стороны который месяц уверяют, что могут договориться хоть завтра – при этом время идет, но ничего не происходит.

Инсайдеры давно сообщили, в чем причина задержки – пилот и команда, говоря дипломатическим языком, не могут согласовать финансовые условия сотрудничества

Тем временем отдающая желтизной газета Daily Mail опубликовала материал, где утверждает, будто пилот выставил условием продолжения выступлений за Mercedes пятилетний контракт на 250 миллионов евро. 

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщило, что гонщик точно не готов на годичное соглашение. 

«Сторонам нужно отыскать компромисс, так как [Джордж Расселл] ничего не имеет против еще пары сезонов с Хэмилтоном, но не в восторге от идеи оставаться в его тени настолько долго, – пишет автор. – Кроме того, в этой истории присутствует фактор Ferrari, однако сейчас Льюис полагает, что наилучшие шансы завоевать восьмой титул у него будут при продолжении выступлений за нынешнюю команду».   

Также в материале сказано, что деньги не являются для Хэмилтона принципиально важным фактором. 

В настоящий момент Льюис является абсолютным рекордсменом Ф1 по победам и поулам, однако поражение от Макса Ферстаппена в финале сезона-2021 не позволило британцу опередить Михаэля Шумахера по числу титулов – у обоих пилотов их по семь. 

Если Хэмилтон будет гоняться в Ф1 еще пять лет, ему исполнится 43 года. 

Отметим, что недавние слухи о том, что Ferrari предложила Льюису контракт на 40 миллионов, также появились именно в Daily Mail.

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