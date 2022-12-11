«Дело не в том, что мы разом отупели». Вольф объяснил сложности с W13

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Одержав более сотни побед и собрав ворох титулов, Mercedes оказалась в непривычном положении догоняющей, когда в Формулу 1 вернулся граунд-эффект. При создании нового шасси W13 конструкторы рассчитывали, что оно позволит продолжить успешную серию – но оказалось, что почти лишенная понтонов новинка сильно страдает от раскачки на прямых.

Команде потребовалось почти полсезона, чтобы докопаться до первопричины сложностей. Только после этого дела понемногу пошли на лад, и в осенних гонках пилотам Mercedes уже удавалось навязывать борьбу соперникам из Ferrari и Red Bull.

Высшей точкой сезона стал дубль Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в Сан-Паулу, однако по итогам сезона команда все равно остались на непривычно низкой третьей позиции.

В официальном подкасте Ф1 Beyond the Grid главу Mercedes Тото Вольфа попросили рассказать, почему же столь опытный и сильный коллектив не смог предвидеть сложности с W13 до старта чемпионата.

«Знаете, у меня есть собственный взгляд на то, как должна работать команда, – издалека начал австриец. – Я пришел к этому еще в то время, когда занимался Williams.

Вам нужна правильная инфраструктура, финансовые ресурсы, хорошие гонщики, мощный мотор, верная организация и достаточно времени, чтобы из всего этого сделать результат.

С такими составляющими вы уже будете конкурентоспособны. Но победа – это совсем другая история, не говоря уж про титул. Но у нас есть все необходимое и для этого»

Групповое фото Mercedes AMG: пилоты Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, руководитель команды и генеральный директор Тото Вольф, резервный гонщик Ник да Врис с сотрудниками Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Возвращаясь к W13, Тото продолжил: «Дело не в том, что мы вдруг разом отупели всей командой и после декабрьской победы в Кубке конструкторов к марту полностью растеряли форму.

На самом деле, все просто – наша концепция оказалась неверной. Мы недооценили те эффекты, которые возникают при уменьшении дорожного просвета. Соперники справились с этим лучше.

Или они знали эти особенности из прежнего опыта, или просто уделили больше внимания конкретной характеристике поведения машины. Этого я не знаю.

Но у нас никто не стесняется признать, что мы скверно справились с работой. Тут все просто.

Никто не прячется, не ищет оправданий такому результату. Мы просто говорим, что поработали плохо, а другим это удалось лучше».

По ходу сезона гонщики Mercedes 17 раз поднимались на подиум. У Ferrari этот показатель составил 20, у чемпионов из Red Bull – 28.