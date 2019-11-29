McLaren продлила партнерство с BAT и пообещала удивить расцветкой болида
Команда подписала новое соглашение с British American Tobacco, сделавшее британскую компанию самым крупным спонсором знаменитого коллектива.
Команда McLaren объявила о заключении нового соглашения со своим ключевым спонсором, табачной корпорацией British American Tobacco. Оно предполагает как увеличение финансовых вливаний в команду Формулы 1, так и поддержку проекта McLaren в серии IndyCar (где британская команда стала партнером коллектива Schmidt Peterson, переименованного по такому случаю в McLaren SP).
Новая сделка превратит BAT в самого крупного спонсора британского коллектива (но не в титульного спонсора), что найдет свое отражение в новой расцветке гоночных автомобилей. В частности, логотипы торговых марок ВАТ появятся на дефлекторах, защитной дуге Halo и переднем антикрыле болида. Поскольку реклама сигарет в большинстве стран мира ограничена, BAT намерена использовать машины McLaren и атрибутику команды для продвижения альтернативной продукции – вроде электронных испарителей и жевательных смесей.
Генеральный директор McLaren Зак Браун при этом пообещал удивить публику новой и «весьма оригинальной» расцветкой. Впрочем, руководитель британской команды тут же заверил, что не планирует отказываться от классического оранжевого оттенка, к которому McLaren вернулась несколько сезонов назад.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
McLaren продлила партнерство с BAT и пообещала удивить расцветкой болида
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