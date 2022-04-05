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Формула 1 / Гран При Австралии Аналитика

Та же, но другая. Как переделали трассу Ф1 в Мельбурне

В последний раз Альберт-парк принимал гонку Формулы 1 в 2019 году. За время коронавирусной паузы местное кольцо серьезно модернизировали. Слово местному журналисту Эндрю ван Левену

Эндрю ван Лёвен
Автор:
, редактор (Австралия)
Та же, но другая. Как переделали трассу Ф1 в Мельбурне
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Гран При Австралии переехал в столицу штата Виктория в 1996 году – с тех пор конфигурация трассы в Мельбурне оставалась практически неизменной, да и асфальт на многих участках не перекладывали ни разу. 

Неизбежная эволюция техники привела к тому, что постепенно обгонов в Альберт-парке становилось все меньше, и хотя болельщики встречали Формулу 1 с прежним энтузиазмом и радушием, гонки выходили уже не столь яркими. 

В 2020-м Гран При пришлось отменить в пятницу утром, когда пилоты уже готовы были выехать на трассу, а зрители – занять места на трибунах. Не было этапа и в сезоне-2021. Теперь он, наконец, возвращается, а местные организаторы использовали возникшую паузу, чтобы подновить инфраструктуру, расширить пит-лейн, но прежде всего – в значительной степени доработать саму трассу. 

И вот что у них получилось.

Трасса Гран При Австралии, старая версия

Трасса Гран При Австралии, старая версия

Поворот 1

В самом аварийно-опасном месте всего Альберт-парка гоночное полотно расширили на 2,5 метра с правой стороны по ходу движения. Идея изменений в том, чтобы позволить двум машинам преодолевать первую «эску» бок о бок, тогда как прежде здесь была по сути единственная траектория.

Поворот 3

Ключевое место для обгонов, третий поворот стал шире на 4 метра (с внутренней стороны), а также получил более выраженный профиль. Это позволит использовать здесь разные траектории и, возможно, даже изменит апекс, расширив возможности для атаки.

Поворот 6

Прежде это был заурядный и даже унылый правый поворот, но именно здесь начинается участок трассы, который подвергся самым значительным переделкам. Сам поворот станет на 7,5 метров шире (справа / внутри), что значительно повысит скорость в этом месте. Прежде гонщикам приходилось практически останавливаться, теперь они будут на 70 км/ч быстрее. 

Новая конфигурация гоночной трассы в Альберт-парке

Новая конфигурация гоночной трассы в Альберт-парке

Фото: Australian Grand Prix Corporation

Повороты 9/10

От прежней «эски», которая выводила на быструю дугу вдоль озера, остались одни воспоминания. Теперь здесь вообще не потребуется прикасаться к педали тормоза – начав разгон от шестого поворота, пилоты будут продолжать его до 11-го. Ожидается, что это позволит разогнаться до 330 км/ч, а боковая перегрузка составит 5,4 g. На этом участке будет зона DRS.

Поворот 11

Из-за переделки предыдущего участка вход в среднескоростную «эску» должен стать главным местом для обгонов. Поворот расширили на 3 метра с внутренней (левой) стороны, усилив его профиль, то есть наклон полотна внутрь. Как и в случае с третьим поворотом, это расширит число возможных траекторий и должно способствовать обгонам.

Поворот 13

90-градусный правый поворот тоже стал шире и получил чуть измененную геометрию, чтобы здесь стало сложнее удерживать позицию.

Пит-лейн

Гаражный переулок расширили на два метра за счет небольшого газона, которые прежде отделял его от трассы. Ожидается, что после этого FIA одобрит повышение скорости на участке вдоль боксов с 60 до 80 км/ч. Это даст командам больше тактических возможностей. 

Асфальтовое покрытие

Покрытие трассы заменили на всем протяжении круга. Сделать это, говоря откровенно, стоило бы уже давно. Оригинальный асфальт был уложен в 1995-м – и на протяжении 27 лет выдерживал обычное уличное движение, для которого Альберт-парк открыт 51 неделю в году. 

Почему были выбраны именно эти изменения?

О том, что трассе нужна реконструкция, заговорили не сейчас. Пилоты и руководители команд частенько критиковали устаревшую конфигурацию, недостатки которой проявлялись все отчетливее по мере эволюции техники. Главная особенность Мельбурна всегда была в том, что тут только одна гоночная траектория, а короткие зоны торможения с кочковатым покрытием превращали атаки в дело почти безнадежное, если у гонщика не было значительного преимущества в скорости. 

В 2017 году промоутерская компания Australian Grand Prix Corporation (AGPC) заказала серьезное исследование, чтобы понять, как улучшить трассу. Итогом стал план, в значительной степени похожий на нынешний. За единственным исключением: он предлагал сделать связку 11-го и 12-го поворотов медленной «эской», жесткое торможение перед которой помогало бы обгонять соперников. 

Трасса в Альберт-парке

Трасса в Альберт-парке

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

От тех планов в итоге решено было отказаться. В AGPC сочли, что более интересные гонки не компенсируют тех неудобств, которые получит город из-за перекрытия дорог для реконструкции. После этого критика продолжилась. И в итоге организаторам все же пришлось начать работы. 

В первой фазе расширили пит-лейн, переместив его стенку. Затем приступили к переделкам в поворотах, после чего полностью заменили асфальт на гоночном кольце. На все это потребовался без малого год. 

Смогут ли изменения сделать гонки интереснее?

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