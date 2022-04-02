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Формула 1 Новости

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим

По мнению Вольф, семикратный чемпион должен продолжать заниматься активизмом

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Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
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Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон нередко поднимает важные темы, касающиеся общечеловеческих проблем, и для высказывания своей позиции британец пользуется в том числе и платформой самой Формулы 1, будь то футболка с лозунгом или запуск программы для помощи притесняемым группам людей. Недавно семикратный чемпион даже упоминал, что для него поднимание подобных вопросов имеет серьезное значение – возможно, даже большее, чем завоевание титулов.

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В недавнем подкасте Ф1 Beyond The Grid исполнительный директор команды Формулы Е Venturi Сьюзи Вольф рассказала, что ей нравится такой подход Хэмилтона.

«Я восхищаюсь Льюисом и уважаю его за то, чего он добился, как он распоряжается жизнью, чтобы стать лучшим гонщиком, – рассказала Вольф. – Просто невероятно наблюдать, как он мобилизуется под огромным давлением.

Льюис вдохновляет меня не только как пилот, но и как человек. Я постоянно вижу негативные комментарии о том, что он делает и как громко говорит о разных важных вещах, но знаете что? Нужна смелость, чтобы быть другим. Я знаю это по себе.

Легко быть как все: просто приезжать, гоняться, уезжать и больше ни о чем не волноваться. Но у него хватает смелости, чтобы быть другим и пользоваться этой платформой для других целей. Я думаю, что это заслуживает похвалы. Потому что проще всего ничего не делать».

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