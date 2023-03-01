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Сюзи Вольф стала главой женской серии F1 Academy

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Мэтт Кью
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Сюзи Вольф стала главой женской серии F1 Academy
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Бывшая гонщица DTM, резервистка Williams и глава команды в Ф1 Сюзи Вольф возглавила молодое первенство F1 Academy, дебютный сезон которого пройдет в 2023 году. Она займет должность управляющего директора. 

В официальном заявлении говорится, что шотландка «будет отвечать за развитие женских талантов в мире гонок с упором на выстраивание успешного пути в более серьезные категории пирамиды Ф1».

Сьюзи сказала: «F1 Academy позволит помочь серьезным изменениям в нашей отрасли, создав успешную структуру для поиска и развития женских талантов на пути к элитным классам автоспорта.

Нас ждет большая работа, но есть четкая решимость сделать все правильно. При этом я считаю, что F1 Academy станет чем-то большим, чем просто гонки. Она способна вдохновить женщин во всем мире следовать своей мечте и понять, для таланта, страсти и решимости нет никаких пределов.

Это также начало важной новой главы в моей карьере – она объединит опыт, который я приобрела до сих пор, с моей страстью к разнообразию и расширению возможностей. Я хотела бы поблагодарить Стефано [Доменикали, главу Ф1] за возможность занять пост, который много значит для меня как в личном, так и в профессиональном плане».

Дебютный сезон F1 Academy стартует в Шпильберге в последние выходные апреля и будет состоять из семи этапов. 

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