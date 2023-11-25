«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия

Джордж Расселл отлично начал субботнюю программу на «Яс-Марине», показав лучшее время в заключительной тренировке. Но спустя всего несколько часов, когда стартовала квалификация, результаты британца и его напарника Льюиса Хэмилтона значительно снизились.

Сам Джордж будет стартовать в гонке четвертым, а обладатель семи титулов и пяти поулов Абу-Даби и вовсе не пробился в первую десятку.

«В тренировке, я бы даже сказал, мы доминировали, – вздохнул в интервью Sky Sports глава Mercedes F1 Тото вольф. – Но в квалификации нам еще повезло, что [Ландо] Норрис остался позади (пилот McLaren ошибся на решающем круге и остался пятым – прим.ред.).

Мы просто не собрали все воедино. Машина позволяла больше, и наши ожидания тоже были выше».

Австриец продолжил: «Знаете, я уже сыт по горло всевозможными объяснениями, почему у нас опять ничего не получилось. Сейчас машина едет в жарких условиях и не едет в прохладных, а совсем недавно было строго наоборот.

Я просто рад, что это последняя квалификация в нынешнем сезоне – и можно будет заняться следующей машиной».

На вопрос о том, что помешало Хэмилтону проехать быстрее, Вольф ответил: «Просто не было сцепления, в отличие от Джорджа. И так продолжалось весь день».

В гонке Mercedes ждет сражение с Ferrari за вторую строчку Кубка конструкторов. Пока команда из Брэкли впереди на четыре очка.