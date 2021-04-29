Стартовав прошлой осенью в Портимане с 16-го места, Кими Райкконен завершил первый круг седьмым, а на втором отыграл еще одну позицию – при этом почти всех соперников чемпион мира обошел в непосредственной борьбе на трассе.

По итогам сезона Ф1 даже вручила гонщику Alfa Romeo специальный приз за самый зрелищный момент всего года.

В этот уик-энд Формула 1 вновь проводит уик-энд на португальской трассе, которая еще раз пришла на выручку организаторам чемпионата после отмены китайского этапа.

Репортеры спросили Кими, пересматривал ли тот запись невероятного начала гонки в своем исполнении.

«Честно говоря, нет, – признался 41-летний гонщик. – А вот моему сыну понравилось, он не раз смотрел ее. А мне смотреть незачем, я ведь и так был там.

Это был приятный момент. Понятно, что условия были странными – прямо перед стартом прошел дождь, но недостаточно сильный, чтобы отказываться от сликов.

Хех, в той гонке мы так ничего и не добились, остались без очков. Все могло получиться лучше. Я бы обменял тот первый круг на несколько очков, это точно».

Прогнозируя форму Alfa Romeo по ходу предстоящего Гран При, Кими добавил: «Надеюсь, для нас все сложится лучше [, чем в Имоле]. Там мы определенно были не столь сильны, как в Бахрейне.

Надеюсь, получится вновь обрести прежнюю скорость. Посмотрим, что мы сможем сделать».

В Сахире Райкконен показал в квалификации 14-е время и финишировал 11-м, даже не отстав от победителя на круг. В Имоле ветеран после сходов многих соперников приехал на трассе девятым, однако из-за весьма спорного штрафа потерял место в десятке сильнейших.

Дополнительная информация: Олег Карпов