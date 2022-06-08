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Формула 1 Новости

Сын Ханта рассказал о любовницах отца и его отношениях к наркотикам

Фредди Хант прокомментировал слухи о том, что у его отца Джеймса было 5000 женщин

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Сын Ханта рассказал о любовницах отца и его отношениях к наркотикам
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Чемпион Формулы 1 1976 года Джеймс Хант известен не только своими победами и фильмом «Гонка» о его борьбе с Ники Лаудой, но и тем, что за свою недолгую жизнь провел ночи с множеством женщин и вообще вел весьма разгульный по современным представлениями образ жизни.

Издание The Sun собрало воспоминания сына Ханта Фредди, который родился в 1987 году и тоже стал гонщиком, впрочем не столь успешным. В частности, приводится комментарий Фредди Ханта о том, что у его отца было 5000 женщин, включая 25 стюардесс, и что его неожиданная гибель в 45 лет от сердечного приступа была связана с пристрастием к запрещенным веществам.

«Не могу ручаться за число женщин, но мой отец точно не был наркоманом, – сказал Фредди. – Да, он любил вечеринки и мог нюхнуть порошок, но не сидел на веществах.

Я и сам такой. Да и мамочка у меня в юности была озорной.

Что касается женщин отца, то его любили официантки, и всегда была очередь из стюардесс. Они приходили в отель, проводили с ним ночь, но он никогда не спал в одной и той же стюардессой дважды».

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