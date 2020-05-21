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Формула 1 / Новость

Связи с менеджером Леклера помогли Сайнсу попасть в Ferrari. Анализ от экс-пилота Ф1

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Связи с менеджером Леклера помогли Сайнсу попасть в Ferrari. Анализ от экс-пилота Ф1
Автор:
, редактор
21 мая 2020 г., 14:22

Тимо Глок считает, что одобрение Николя Тодта сыграло ключевую роль в переходе испанца в Скудерию

Карлос Сайнс станет пилотом Ferrari в 2021 году. Испанский гонщик заменит Себастьяна Феттеля и составит пару пилотов с Шарлем Леклером. Бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок уверен, что заключить контракт Сайнсу помог менеджер Леклера Николя Тодт, который подобрал своему подопечному удобного напарника.

«У Карлоса Сайнса отличные связи с семьей Тодтов, они давно знакомы, – заявил Глок в подкасте Starting Grid. – Думаю, они быстро нашли способ подписать контракт. Конечно, Карлос Сайнс-старший оказал свое влияние, но Николя Тодт также очень влиятелен, и он нашел удобную ситуацию для Леклера. Они выбрали в напарники молодого и быстрого пилота, которого можно контролировать».

Мнения о том, насколько удобным напарником для Леклера станет Сайнс расходятся. Однако большинство экспертов согласны, что испанец не сможет так явно противостоять новой звезде Ferrari, как это делал четырехкратный чемпион мира Феттель. 

Карлос Сайнс, McLaren

Карлос Сайнс, McLaren

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Подписание пятилетнего контракта с Леклером прошлой зимой явно дало понять, что теперь в Маранелло делают ставку на монегаска. Но по мнению того же Глока, ситуация стала ясна еще на Гран При Италии, когда Леклер не стал помогать Феттелю слипстримом в квалификации. Себастьян выражал явное недовольство во время и после сессии, что не помешало Шарлю завоевать поул-позицию, а затем и выиграть гонку.

«Эпизод в Монце стал поворотным моментом, – сказал Глок. – Потом был Гран При России с постоянными спорами по радио, а об инциденте в Бразилии и говорить нечего. 

Эти моменты дали Себу понять, что его соперник с ним на равных, к тому же имеет сильную поддержку со стороны Тодта. Себ понял, что может потерять поддержку Ferrari. А дав Шарлю пятилетний контракт, команда показала, с кем связано ее будущее».

По слухам, весной Скудерия предлагала Феттелю новый контракт, но только на один сезон и с трехкратным понижением зарплаты. Немец мог бы получать столько же, сколько Леклер – 9 млн евро в год. Сайнсу при этом предложили контракт на 6 млн в год, однако выплаты могут вырасти до тех же 9 млн благодаря бонусам.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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