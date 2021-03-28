За несколько часов до старта первой гонки нового сезона Крис Медланд – журналист медиа-группы Формулы 1 – поделился с читателями официального сайта чемпионата предположениями о том, как на Гран При Бахрейна могут выглядеть наиболее популярные тактические схемы.

Ключевыми факторами, определяющими тактику на трассе в Сахире, Медланд называет высокие температуры воздуха и абразивный асфальт. Оба фактора резко снижают шансы на получение выгоды от схемы с одним пит-стопом. Вдобавок не стоит забывать о наличии на трассе трех достаточно длинных прямых и трех зон DRS. Да и большое количество асфальтовых зон безопасности делает пилотов смелее и решительнее при атаках. Так что, добраться до финиша с одним пит-стопом можно, но сохранять позиции при этом будет крайне трудно.

Высокие температуры воздуха приводят к тому, что при использовании мягких шин скорость падает не только раньше, но и резче, чем в случае с шинами средней жесткости. Поэтому для лидеров идеальным вариантом является начать гонку на Medium (состав С3) – что и сделают обладатели трех первых стартовых позиций, а также показавший в субботу 5-е время Пьер Гасли.

«Для этих четырех пилотов оптимальная схема будет представлять собой примерно 18 кругов на Medium, 20 кругов на Hard и снова 18 кругов на Medium, – пишет Медланд. – Некоторые вполне могут сделать второй отрезок покороче – с расчетом на то, что малая масса машины и снизившиеся температуры воздуха и асфальта позволят составу С3 дольше не терять хорошей формы. Одновременно это даст возможность при необходимости совершить пит-стоп раньше соперника и воспользоваться преимуществом свежей резины».

Пилотам, которые начнут гонку на мягких шинах, придется быть гораздо аккуратнее с покрышками. Во-первых, им будет непросто сберечь резину Soft в начале гонки, когда температура воздуха будет высокой, а машины – тяжелыми. Во-вторых, и после первого пит-стопа ситуация изменится не так уж сильно. Более надежный вариант в этом случае – 15 кругов на Soft, 25 на Hard и 16 на Medium. Мастера беречь шины могут попробовать проехать на Medium и второй, и третий отрезки (по 25 кругов каждый) – но придется быть вдвойне аккуратным.

«Пилоты, которые находятся во второй десятке, не смогут рассчитывать на езду по чистой трассе, – продолжает Медланд. – При этом у них есть возможность начать гонку на свежих мягких шинах – в отличие от 6-ти гонщиков из первой десятки, которые вынуждены стартовать на Soft, использованном по ходу второго сегмента.

Это не такой уж плохой вариант для агрессивных и уверенных пилотов. К примеру, Юки Цуноде в квалификации поведение машины на мягких шинах нравилось заметно больше, чем на составе Medium. В этой ситуации можно немного затянуть первый отрезок и действовать по схеме Soft-Hard-Soft, проехав в середине заезда на жесткой резине 25 кругов».

Не стоит забывать и о вероятности выезда на трассу автомобиля безопасности: на первой гонке сезона она выше среднестатистической. Держа это в уме, можно начать заезд на шинах Hard. Рассчитывая дольше оставаться на трассе по ходу первой половины гонки и сменить шины на Medium в момент выезда сейфти-кара или нейтрализации гонки желтыми флагами.