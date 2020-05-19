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Формула 1 / ГП Великобритании / Аналитика

Свежий план Формулы 1: отложить гонки в Великобритании, провести Гран При в Германии

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Свежий план Формулы 1: отложить гонки в Великобритании, провести Гран При в Германии
Автор:
19 мая 2020 г., 11:03

Как стало известно Motorsport.com, владельцы чемпионата мира передумали устраивать Гран При в Сильверстоуне

Две гонки Формулы 1 в Великобритании 26 июля и 2 августа не состоятся. Это стало очевидным после решения местных властей не добавлять чемпионат мира в перечень исключений карантинного режима. В ответ на это владельцы Ф1 из Liberty Media подготовили новый план. Вот 2 ключевых пункта этого плана: 

  • Отложить гонки в Сильверстоуне на неопределенный срок;
  • Провести первые три или четыре первых этапа Ф1 в континентальной Европе.

Основным вариантом на замену Великобритании стала Германия. Представители «Хоккенхаймринга» готовы принять у себя этап Формулы 1 в любую дату. А близость этой трассы к «Ред Булл Рингу», где начнется сезон-2020, облегчит логистику для всех участников.  

Если вслед за двумя гонками в Австрии действительно последует сдвоенный заезд в Германии, сотрудники всех коллективов не смогут вернуться домой между этапами. Весь персонал переедет напрямую из Шпильберга в Хоккенхайм. 

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Идея с особым допуском в Великобританию провалилась, так как власти этой страны понимают: стоит предоставить индивидуальные условия для Формулы 1, как о том же попросят другие отрасли. И у властей не будет оснований для отказа, если Ф1 первой получит преференции. 

Примечательно, что ситуация с Великобританией должна была стать самой легкой для Liberty Media. У руководства чемпионата есть прямой выход на высокопоставленных чиновников этой страны, а в министерствах понимают важность команд Формулы 1 для национальной экономики и выплат командами налогов. Столь же благоприятная ситуация для чемпионата имеется разве что в Бахрейне и Абу-Даби, где организаторы гонки де-факто являются госструктурами. 

В других странах получить разрешение на въезд команд и ввоз в страну гоночного оборудования будет намного труднее. Самая сложная ситуация ждет Формулу 1 в США и Японии, где местные власти вообще не представляют, что такое Формула 1, а потому вряд ли станут рассматривать какие-либо просьбы от лица чемпионата.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании Билеты
Местонахождение Сильверстоун
Автор Адам Купер

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