Две гонки Формулы 1 в Великобритании 26 июля и 2 августа не состоятся. Это стало очевидным после решения местных властей не добавлять чемпионат мира в перечень исключений карантинного режима. В ответ на это владельцы Ф1 из Liberty Media подготовили новый план. Вот 2 ключевых пункта этого плана:

Отложить гонки в Сильверстоуне на неопределенный срок;

Провести первые три или четыре первых этапа Ф1 в континентальной Европе .

Основным вариантом на замену Великобритании стала Германия. Представители «Хоккенхаймринга» готовы принять у себя этап Формулы 1 в любую дату. А близость этой трассы к «Ред Булл Рингу», где начнется сезон-2020, облегчит логистику для всех участников.

Если вслед за двумя гонками в Австрии действительно последует сдвоенный заезд в Германии, сотрудники всех коллективов не смогут вернуться домой между этапами. Весь персонал переедет напрямую из Шпильберга в Хоккенхайм.

Идея с особым допуском в Великобританию провалилась, так как власти этой страны понимают: стоит предоставить индивидуальные условия для Формулы 1, как о том же попросят другие отрасли. И у властей не будет оснований для отказа, если Ф1 первой получит преференции.

Примечательно, что ситуация с Великобританией должна была стать самой легкой для Liberty Media. У руководства чемпионата есть прямой выход на высокопоставленных чиновников этой страны, а в министерствах понимают важность команд Формулы 1 для национальной экономики и выплат командами налогов. Столь же благоприятная ситуация для чемпионата имеется разве что в Бахрейне и Абу-Даби, где организаторы гонки де-факто являются госструктурами.

В других странах получить разрешение на въезд команд и ввоз в страну гоночного оборудования будет намного труднее. Самая сложная ситуация ждет Формулу 1 в США и Японии, где местные власти вообще не представляют, что такое Формула 1, а потому вряд ли станут рассматривать какие-либо просьбы от лица чемпионата.