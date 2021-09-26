Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Онлайн. Гран При России. Гонка Следующая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 / Гран При России Отчет о гонке

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Автор:
, главный редактор

Ландо Норрис был очень близок к первой победе, но проиграл сражение с дождем незадолго до финиша

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран При России. Стартовавший с 4-й позиции пилот опередил большую часть соперников на пит-стопах, а на первую позицию переместился, обогнав на трассе стартовавшего с поула Ландо Норриса за пару кругов до финиша под обрушившимся на трассу сильным дождем. Компанию британцу на подиуме составили Макс Ферстаппен (стартовавший последним) и Карлос Сайнс.

Стартовавший с поула Норрис на старте уступил лидерство Карлосу Сайнсу на Ferrari и в дебюте гонки не смог даже удержаться в зоне DRS за спиной испанца. Однако достаточно быстро ситуация изменилась в пользу британца, и на 13-м круге Норрис прошел пилота Скудерии. После этого на протяжении большей части заезда гонка складывалась для британца достаточно спокойно. Ехавшие следом Сайнс, Джордж Расселл и Лэнс Стролл (прорвавшийся на подступы к подиуму с 7-й стартовой позиции) к 15-му кругу побывали на пит-стопах – и потеряли на столь раннем переобувании время и позиции. В результате в какой-то момент Норрис выигрывал у ближайшего преследователя больше 10 секунд. Угроза позициям пилота McLaren появилась, когда на оперативный простор вышел Льюис Хэмилтон, в первой половине гонки находившийся в середине первой пятерки. 

Семикратный чемпион мира, начинавший гонку с 4-й позиции, неудачно сманеврировал на подходе ко 2-му повороту, потерял несколько позиций и в итоге смог закрепиться только на 6-м месте. Первую часть гонки британец провел за спиной Даниэля Риккардо, которого даже не пытался атаковать. 4 позиции Хэмилтон отыграл благодаря ранним пит-стопам Сайнса, Расселла и Стролла, а также заминке во время переобувания болида Риккардо. Оказавшись на оперативном просторе, лидер Mercedes стал сокращать отставание от Норриса. Впрочем, скорее методично, чем стремительно: на 25-м круге Хэмилтон уступал лидеру 12 секунд, а в зону DRS вошел только на 46-м. 

В этот момент интриге гонки добавил перца достаточно сильный дождь, который пошел над ближайшей к морю части трассы, как раз когда пилот Mercedes приблизился к лидеру на дистанцию атаки. Норрис несколько раз допускал ошибки и выезжал в асфальтовую зону безопасности, но одновременно скользкая трасса заставляла Хэмилтона осторожничать и не давала провести обгон.

Тем временем отдельные гонщики начали заезжать в боксы за промежуточной резиной. За 3 круга до финиша это сделал и Хэмилтон – в то время как Норрис остался на сликах. На мокрой части трека McLaren опережали болиды Haas – но когда машины возвращались на сравнительно сухой асфальт, болид Норриса обретал прежний темп. Однако за 2 круга до финиша сильный дождь пошел по всей трассе, Норрис не смог удержать контроль над автомобилем, откатился в середину первой десятки и закончил гонку только на 7-м месте.

Но, пожалуй, главным бенефициаром дождя стал стартовавший с последней позиции Макс Ферстаппен. В начале гонки он достаточно активно прорывался вперед – в частности, голландец без особых проблем опередил на трассе Валттери Боттаса, также начавшего гонку из задних рядов после весьма загадочной замены двигателя внутреннего сгорания утром в воскресенье. К 12-му кругу, когда состоялись первые пит-стопы, лидер чемпионата мира вплотную подобрался к первой десятке. Ближе к экватору гонки Ферстаппен добрался до 5-го места и, будучи в этот момент самым быстрым пилотом на трассе, отставал от лидировавшего Норриса всего на 15 секунд.

Однако после перехода с шин Medium на состав Hard темп голландца заметно упал – и в какой-то момент Ферстаппена непосредственно на трассе опередил Фернандо Алонсо на вроде бы более медленном болиде Alpine. К моменту начала дождя голландец находился 7-й позиции – но лидеру Red Bull помогли осадки: Ферстаппен одним из первых переобулся в промежуточную резину и благодаря этому прорвался на 2-е место. Впрочем, это не помогло голландцу удержать лидерство в чемпионате: Хэмилтон вышел на первую строчку, хотя отрыв от Ферстаппена сейчас составляет всего 2 очка.

Читайте также:

Никита Мазепин, благодаря многочисленным штрафам за замену агрегатом начавший гонку с 16-й позиции, прекрасно стартовал и в какой-то момент вышел даже на 13-е место. Вскоре после этого россиянин пропустил очевидно более быстрых Ферстаппена и Боттаса – но довольно долго опережал как своего напарника Мика Шумахера, так и нескольких гонщиков на болидах, с которыми машины Haas обычно не могут сравниться по скорости. Однако на дистанции гонки разница в темпе взяла свое, и к экватору гонки россиянина обогнали все, кроме товарища по команде.

Вскоре после экватора Мазепина опередил и Шумахер – однако практически сразу после этого немец получил от команды распоряжение заехать в боксы: участие в гонке пришлось прекратить из-за неисправности. В итоге россиянин закончил заезд на 18-м месте, воспользовавшись еще и сходом Николя Латифи.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Сход Очки
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes       25
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 53.271 53.271   18
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'02.475 9.204   15
4 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'05.607 3.132   12
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'07.533 1.926   10
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'21.321 13.788   8
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'27.224 5.903   7
8 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'28.955 1.731   4
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'30.076 1.121   2
10 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'40.551 10.475   1
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'46.198 5.647    
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin        
13 France Пьер Гасли AlphaTauri        
14 France Эстебан Окон Alpine        
15 Monaco Шарль Леклер Ferrari        
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo        
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri        
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas        
  Canada Николя Латифи Williams     Сход  
  Germany Мик Шумахер Haas     Сход  
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Онлайн. Гран При России. Гонка

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При России. Гонка

Следующая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

10 мин
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

9 мин
3
Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сочи

2 ч
4
Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

6 ч
5
Формула 1

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

3 ч
Самое важное:
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

9мин
Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1
Формула 1

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

10мин
Онлайн. Гран При России. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При России. Гонка

2 ч
Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена
Формула 1

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

3 ч
Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места
Формула 1

Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена Гран При России
Формула 1

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

Смоляр завершил второй сезон в Формуле 3 на 6-м месте Сочи
Формула 3

Смоляр завершил второй сезон в Формуле 3 на 6-м месте

Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar Лонг-Бич II
IndyCar

Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar

Самое читаемое Сегодня

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сочи
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сочи

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места
Формула 1 Формула 1

Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места

Самое важное:

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Онлайн. Гран При России. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При России. Гонка

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.