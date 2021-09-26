Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран При России. Стартовавший с 4-й позиции пилот опередил большую часть соперников на пит-стопах, а на первую позицию переместился, обогнав на трассе стартовавшего с поула Ландо Норриса за пару кругов до финиша под обрушившимся на трассу сильным дождем. Компанию британцу на подиуме составили Макс Ферстаппен (стартовавший последним) и Карлос Сайнс.

Стартовавший с поула Норрис на старте уступил лидерство Карлосу Сайнсу на Ferrari и в дебюте гонки не смог даже удержаться в зоне DRS за спиной испанца. Однако достаточно быстро ситуация изменилась в пользу британца, и на 13-м круге Норрис прошел пилота Скудерии. После этого на протяжении большей части заезда гонка складывалась для британца достаточно спокойно. Ехавшие следом Сайнс, Джордж Расселл и Лэнс Стролл (прорвавшийся на подступы к подиуму с 7-й стартовой позиции) к 15-му кругу побывали на пит-стопах – и потеряли на столь раннем переобувании время и позиции. В результате в какой-то момент Норрис выигрывал у ближайшего преследователя больше 10 секунд. Угроза позициям пилота McLaren появилась, когда на оперативный простор вышел Льюис Хэмилтон, в первой половине гонки находившийся в середине первой пятерки.

Семикратный чемпион мира, начинавший гонку с 4-й позиции, неудачно сманеврировал на подходе ко 2-му повороту, потерял несколько позиций и в итоге смог закрепиться только на 6-м месте. Первую часть гонки британец провел за спиной Даниэля Риккардо, которого даже не пытался атаковать. 4 позиции Хэмилтон отыграл благодаря ранним пит-стопам Сайнса, Расселла и Стролла, а также заминке во время переобувания болида Риккардо. Оказавшись на оперативном просторе, лидер Mercedes стал сокращать отставание от Норриса. Впрочем, скорее методично, чем стремительно: на 25-м круге Хэмилтон уступал лидеру 12 секунд, а в зону DRS вошел только на 46-м.

В этот момент интриге гонки добавил перца достаточно сильный дождь, который пошел над ближайшей к морю части трассы, как раз когда пилот Mercedes приблизился к лидеру на дистанцию атаки. Норрис несколько раз допускал ошибки и выезжал в асфальтовую зону безопасности, но одновременно скользкая трасса заставляла Хэмилтона осторожничать и не давала провести обгон.

Тем временем отдельные гонщики начали заезжать в боксы за промежуточной резиной. За 3 круга до финиша это сделал и Хэмилтон – в то время как Норрис остался на сликах. На мокрой части трека McLaren опережали болиды Haas – но когда машины возвращались на сравнительно сухой асфальт, болид Норриса обретал прежний темп. Однако за 2 круга до финиша сильный дождь пошел по всей трассе, Норрис не смог удержать контроль над автомобилем, откатился в середину первой десятки и закончил гонку только на 7-м месте.

Но, пожалуй, главным бенефициаром дождя стал стартовавший с последней позиции Макс Ферстаппен. В начале гонки он достаточно активно прорывался вперед – в частности, голландец без особых проблем опередил на трассе Валттери Боттаса, также начавшего гонку из задних рядов после весьма загадочной замены двигателя внутреннего сгорания утром в воскресенье. К 12-му кругу, когда состоялись первые пит-стопы, лидер чемпионата мира вплотную подобрался к первой десятке. Ближе к экватору гонки Ферстаппен добрался до 5-го места и, будучи в этот момент самым быстрым пилотом на трассе, отставал от лидировавшего Норриса всего на 15 секунд.

Однако после перехода с шин Medium на состав Hard темп голландца заметно упал – и в какой-то момент Ферстаппена непосредственно на трассе опередил Фернандо Алонсо на вроде бы более медленном болиде Alpine. К моменту начала дождя голландец находился 7-й позиции – но лидеру Red Bull помогли осадки: Ферстаппен одним из первых переобулся в промежуточную резину и благодаря этому прорвался на 2-е место. Впрочем, это не помогло голландцу удержать лидерство в чемпионате: Хэмилтон вышел на первую строчку, хотя отрыв от Ферстаппена сейчас составляет всего 2 очка.

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Никита Мазепин, благодаря многочисленным штрафам за замену агрегатом начавший гонку с 16-й позиции, прекрасно стартовал и в какой-то момент вышел даже на 13-е место. Вскоре после этого россиянин пропустил очевидно более быстрых Ферстаппена и Боттаса – но довольно долго опережал как своего напарника Мика Шумахера, так и нескольких гонщиков на болидах, с которыми машины Haas обычно не могут сравниться по скорости. Однако на дистанции гонки разница в темпе взяла свое, и к экватору гонки россиянина обогнали все, кроме товарища по команде.

Вскоре после экватора Мазепина опередил и Шумахер – однако практически сразу после этого немец получил от команды распоряжение заехать в боксы: участие в гонке пришлось прекратить из-за неисправности. В итоге россиянин закончил заезд на 18-м месте, воспользовавшись еще и сходом Николя Латифи.