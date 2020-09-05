Суицид Ferrari и провал Ферстаппена. Герои и неудачники квалификации в Монце

Герои

Карлос Сайнс

Сегодня испанец повторил лучший квалификационный результат в своей карьере, и сделал это в весьма непростой ситуации. Сразу три команды боролись за места на втором ряду стартового поля, а четвертая была неподалеку. При этом, Карлос проиграл первое сражение в Q3 и оказался в непростом положении: прибавить надо было в последний момент.

В итоге, лишь Сайнс из всех претендентов на третье место и смог выжать из себя лишнюю пару десятых. Учитывая плотность, этого было достаточно: от седьмого места Карлоса отделило 0,169 секунды.

Кроме прочего, Сайнс в третий раз подряд победил своего напарника Ландо Норриса и теперь счет в их дуэли равный – 4-4.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Серхио Перес

Кажется, после коронавируса Чеко лишь набрался сил. В начале сезона он проиграл Лэнсу Строллу две дуэли из трех. А после возвращения в строй выиграл трижды подряд! Причем на этот раз у Переса самое большое преимущество в сезоне.

Конечно, отрыв от Стролла можно списать на повреждение машины, о котором Лэнс упоминал еще до третьего сегмента. А вот победу Серхио над Максом Ферстаппеном списывать не на что – мексиканец просто оказался быстрее.

Обидно для Чеко лишь одно: он уже в третий раз за год будет стартовать четвертым. До третьего места не хватило 0,025 секунды.

Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Кими Райкконен

Кими стал активным участником заварушки в конце первого сегмента и попал под следствие стюардов. Но пока штраф не выписан, Райкконена можно считать главным бенефициаром этой толкотни.

Устроив борьбу с Renault, финский ветеран не дал проехать нормальный круг ни Williams, ни своему другу Феттелю. В итоге, обычно опережающие Кими Себ и Джордж Расселл остались позади, а сам Райкконен пробрался в Q2.

На этом финн не остановился, и сумел во втором сегменте опередить Магнуссена, повторив свой лучший квалификационный результат сезона. Вдобавок, это третья подряд победа Кими над Антонио Джовинацци, и теперь в их дуэли тоже равенство.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Ferrari

Знай пилоты Скудерии русский язык, слово «курва» в Монце они бы использовали совсем не для обозначения поворота. Мало того, что машина после Спа не стала хоть сколько-то заметно быстрее. Так команда еще и умудрилась напортачить. Впрочем, это ей удается с завидной регулярностью.

Судя по всему, время для выезда Себастьяна Феттеля в Q1 было выбрано максимально неудачно, раз он сразу оказался в плотном кольце машин – и не разогнаться, и не оттормозиться. Сам Себ после сессии заявил, что уже в начале круга понял – прибавить не удастся.

В итоге четырехкратный чемпион остался 17-м и смог лишь посоветовать команде быть умнее. Это бы и впрямь не помешало.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Макс Ферстаппен

Чрезвычайно трудно на каждом этапе выжимать из машины максимум. До сегодняшнего дня Максу Ферстаппену это удавалось. Но теперь серия прервалась.

Нет сомнений, что голландец мог выжать из машину ту десятую долю секунды, которой ему не хватило, чтобы с пятого места переместиться на третье. Однако, нельзя всегда выступать идеально. Трудно винить Макса в таком незначительном поражении. А все же вряд ли он спокойно отнесется к потере двух позиций на старте.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, блокирует колеса на торможении Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Эстебан Окон

Возможно, боги Монцы отомстили французу за Кими. А может он просто недостаточно сильный пилот. Так или иначе, а Эстебан явно не реализовал потенциал болида Renault и проиграл Дэну Риккардо уже в седьмой раз в сезоне.

В плотности второго сегмента Окону менее двух десятых не хватило для выхода в Q3. Однако он пропустил вперед и первую десятку, и Даниила Квята. Еще хуже выступить можно было, лишь уступив Ferrari. От такого позора Эстебана спасли 39 тысячных.