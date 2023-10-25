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Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Как рассказал Тим Мейер, для него стало сюрпризом взаимное уважение между двумя пилотами, несмотря на их острое противостояние на гоночных трассах

Гейс Левенинк
Автор Гейс Левенинк
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Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Американец Тим Мейер – сын знаменитого босса McLaren 70-х годов Тедди Мейера – начал карьеру в автоспорте в 1992 году и к настоящему времени является судьей топового уровня. Он уже больше десяти лет регулярно работает на этапах Формулы 1, WEC и Формулы Е, а потому видит изнутри жизнь гоночного сообщества. 

Недавно Тим стал гостем подкаста F1 Nation, где рассказал о той части общения гонщиков, которая скрыта от посторонних глаз. В частности, он поделился впечатлением о том, как Льюис Хэмилтон и Маск Ферстаппен ведут себя при разборе происшествий с их участием – в недавнем прошлом, прежде всего в сезоне-2021, таких эпизодов было предостаточно. 

«Могу сказать, что когда два чемпиона находятся в нашей комнате, то демонстрируют огромное взаимное уважение, – сказал Майер. – Они взаимодействуют между собой в присутствии судей совершенно не так, как каждый из них вел бы себя к каким-то другим пилотом. Это совершенно особенная история».  

Он продолжил: «Оба прекрасно понимают, что могут говорить друг другу только правду. Какого-нибудь новичка, пожалуй, можно попробовать сбить с толку, но когда общаешься с чемпионом мира, не стоит даже пытаться. Для нас судей это очень отчетливо видно. 

На самом деле, их взаимное уважение хорошо заметно даже на пресс-конференциях. Эти парни действительно любят спорт и демонстрируют это из этапа в этап».

Также Мейер затронул неизбежную для любой дисциплины тему противостояний участников и судейского корпуса. 

«Мы уважаем их, а они – нас. Я бы не сказал, что FIA и Формула 1 противопоставляют себя друг другу, – объяснил 57-летний специалист. – Я всегда говорю, что вы предоставляем командам сервис судейства. Мы гарантируем, что все играют честно и по правилам. И пока демонстрируем такой подход, они относятся к нам с взаимным уважением».

При этом американец не стал делать вид, что действие дирекции гонки всегда безупречно верны: «Моей главной ошибкой стала история на испанском Гран При 2016 года. Тогда Нико Росберг и Льюис Хэмилтон столкнулись на первом круге, и мы разбирали этот эпизод.

Льюис спросил: "А что мне было делать?". А я в ответ начал объяснять ему, как следовало поступить – хотя сам ни разу в жизни не пилотировал машину Формулы 1. Это было не слишком грамотно с моей стороны».

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