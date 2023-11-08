Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

Команда Haas F1 обратилась к спортивному руководству Ф1 с запросом о пересмотре судейских решений, принятых по ходу Гран При США в середине октября. На кадрах с бортовых камер было видно, что гонщики регулярно выезжали на трассе в Остине за белую линию в шестом повороте.

Представители FIA в ответ сообщили, что в том месте нет технической возможности осуществлять точный контроль. Haas такой ответ не устроил – и команда инициировала предусмотренную в правилах чемпионата процедуру пересмотра.

В отличие от прежних случаях, когда FIA не находила в предоставленных доказательств ничего нового и отказывалась переходить к рассмотрению по существу, на этот раз быстро принять решение не вышло.

В сообщении федерации сказано: «Слушания по ходатайству о пересмотре, поданному командой MoneyGram Haas F1 в отношении документов 59 и 66, опубликованных во время Гран При США, было отложено, чтобы судьи могли независимо рассмотреть поданные заявления.

Слушания будут возобновлены в четверг, 9 ноября 2023 года, в 15:00 по центральноевропейскому времени (17:00 Мск) с участием всех сторон, присутствовавших на первой их части.

После возобновления слушаний будет объявлено решение о том, обнаружены ли существенные и значимые новые элементы, который были недоступны на момент принятия оспоренных решений, подаваемых на пересмотр.

Продолжение разбирательства по существу дела зависит от результата этого обсуждения».