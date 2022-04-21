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Формула 1 Новости

Судья отклонил иск против этапа Формулы 1 в Майами

Как и планировалось, майский этап чемпионата все же состоится

Чарльз Брэдли
Автор:
Судья отклонил иск против этапа Формулы 1 в Майами
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20 апреля суд Майами отклонил иск местных жителей, выступавших с требованием отменить этап Формулы 1 по причине повышенного уровня шума. А значит, теперь это не станет препятствием для проведения уик-энда, который должен состояться с 6 по 8 мая на улицах американского города.

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Судья Алан Файн выяснил, что для слуха «любого потенциального вреда можно избежать» – и поэтому, несмотря на предоставление истцами нового четвертого доказательства, Файн отказался назначать дополнительное слушание. «Первые два доказательства более важны, чем остальные, – добавил судья. – И хотя это может показаться несправедливым для истцов, я считаю, что любого потенциального вреда можно избежать.

В сочетании с этим доказательства, представленные в отношении потенциальной потери слуха, спекулятивны. Они не базируются на какой-либо текущей информации об уровне шума, создаваемого Формулой 1, а самые последние показания не учитывают поставленный на юге шумовой барьер».

Файн также не исключил возможности для дальнейшего разбирательства, но уже после гонки, добавив, что он ожидает «полномасштабного слушанья через четыре-пять месяцев».

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