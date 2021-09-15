Судья Гран При Италии объяснил штраф Ферстаппена

Бывший пилот Формулы 1 Витантонио Льюцци был среди стюардов Гран При Италии, которые признали Макса Ферстаппена виновным в столкновении с Льюисом Хэмилтоном. Для лидера чемпионата это обернулось штрафом в три позиции на старте Гран При России.

Льюцци пояснил, что именно он объяснил другим судьям развитие эпизода, в результате чего маневр Ферстаппена сочли чрезмерно рискованным.

«Как пилот, я объяснил динамику эпизода другим стюардам и мы вместе оценили, кто отвечает за аварию, – рассказал Льюицци La Gazzetta dello Sport. – Как и сказано в вердикте, это был очень оптимистичный маневр со стороны Макса – принудительный обгон».

Льюцци также отметил, что нынешний градус борьбы Хэмилтона и Ферстаппена выглядит опасным:

«Это два отличных пилота и две отличные команды, но было бы лучше, если бы они чуть снизили накал. Потому что и в Сильверстоуне и в Монце все могло кончиться хуже».