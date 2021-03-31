Судья Гран При Бахрейна удивился, что Хэмилтона не наказали

Итальянец Пирро регулярно представляет в судейской коллегии на этапах Ф1 точку зрения пилотов. Участник 40 Гран При и многократный победитель «Ле-Мана» пользуется уважением в паддоке, а также имеет за плечами немалый опыт разрешения спорных вопросов.

В интервью Corriere dello Sport он поделился интересными подробностями того, как развивались события в судейской комнате по ходу недавней гонки в Бахрейне. Там Льюис Хэмилтон почти 30 раз выехал в одном и том же месте за пределы трассы, а когда то же самое один раз сделал Макс Ферстаппен, обогнав британца, от него потребовали вернуть позицию.

«Хэмилтон выезжал с трассы слишком часто, – рассказал Пирро. – Он создал себе повторяющееся преимущество. Именно по этой причине [руководитель гонок] Майкл Маси – единственный человек, который имеет право общаться с командами – попросил Mercedes предупредить его».

В квалификации аналогичное нарушение приводило к немедленному аннулированию времени круга, потому действия Хэмилтона привели к замешательству в стане Red Bull. Прежде в Ф1 гонщиков предупреждали в случае нарушения пределов трассы, а повторение нарушения в течение трех раз приводило к штрафу.

«Я не знаю, как получилось, что гонщики стали делать это [выезжать за белую линию] и не получать предупреждения», – признался Пирро.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер отметил после финиша: «Такая ситуация очень огорчает. Мы запрашивали пункт управления гонкой, в чем дело. Вправе ли мы действовать так же? Сражение было очень напряженным, а выезд с трассы в том месте приносил две десятых.

При этом не может быть такого, что просто выезжать туда по ходу гонки можно, а использовать этот участок для обгона – нет. Тут либо одно, либо другое. Черное или белое, но серое недопустимо».

Когда Ферстаппен все же опередил Хэмилтона в четвертом повороте незадолго до финиша, команда попросила его вернуть позицию. После завершения гонки это привело к острой дискуссии.

Консультант Red Bull Хельмут Марко, комментируя этот эпизод в эфире телеканала Servus TV, отметил: «Макс уже сам начал замедляться, когда пришло сообщение от руководителя гонки. Я не знаю, что могло бы быть, если бы мы не попросили его вернуть позицию».

По мнению Пирро, Макс имел право остаться впереди и попробовать добыть победу в гонке даже с учетом штрафа, не опасаясь дополнительных санкций.

«Руководитель гонки не может никого ни к чему обязать, он вправе только предлагать, – объяснил судья. – Так как Ферстаппен вернул позицию, этот вопрос был закрыт сам собой.

Вот если бы Макс остался впереди, то получил бы штраф – но в самом плохом для него случае это было бы пять секунд».

Макс обогнал Льюиса на 53-м круге, то есть после этого у него в теории оставалось три с половиной круга до завершения дистанции. До этого голландец отыгрывал у соперника примерно по 0,5 секунды на каждом круге. Расчеты показывают, что Ферстаппен не смог бы создать достаточное преимущество, если бы после обгона остался впереди – и штраф все равно отбросил бы его на второе место.